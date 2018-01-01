اجــتماع حاسم يجمع بودريقة و حسبان حول مستقبل الرجاء ﻿

كشف منخرط رجاوي، اليوم الجمعة، أن منخرطو النادي فوضوا مهمة مناقشة تفاصيل الجمع العام الاستثنائي مع الرئيس الحالي سعيد حسبان لمحمد بودريقة المرشح للعودة للقلعة الخضراء.

شوف سبور : رشيد محمودي

كشف منخرط رجاوي، اليوم الجمعة، أن منخرطو النادي فوضوا مهمة مناقشة تفاصيل الجمع العام الاستثنائي مع الرئيس الحالي سعيد حسبان لمحمد بودريقة المرشح للعودة للقلعة الخضراء.

وأفاد ذات المصدر، أن 80 منخرطا داخل النادي وافقوا على ترشيح بودريقة للعودة لتسييرالرجاء، مؤكدا أنهم منحوا له مسؤولية مناقشة تفاصيل الجمع العام المقرر إجراؤه يوم 28 من شهر فبراير المقبل مع الرئيس الحالي سعيد حسبان.

وحسب ذات المصدر، فمن المنظر أن يجتمع الطرفين خلال الأيام القليلة المقبلة للحسم في موعد إجراء الجمع العام والبحث عن حلول استعجالية لإخراج النادي من أزمته المالية.