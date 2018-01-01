صـــادم .. جلسة خمرية تنتهي بجريمة قتل مروعة راح ضحيتها شاب بمدينة وجدة ﻿

اهتزت ساكنة حي جوهرة ليلة أمس الخميس على وقع جريمة قتل مروعة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر خلال جلسة خمرية بوجدة.

''شــوف تيفي''

اهتزت ساكنة حي جوهرة ليلة أمس الخميس على وقع جريمة قتل مروعة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر خلال جلسة خمرية بوجدة.

وحسب مصادر مطلعة فإن الضحية البالغ من العمر 23 سنة دخل في مشادات كلامية مع الجاني في جلسة خمرية لتتطور الأمور إلى تبادل للضرب وقد انتهى بقيام الجاني بتوجيه مجموعة من الطعنات القاتلة للضحية بواسطة السلاح الأبيض أصيب على إثرها إصابات بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى الجهوي الفارابي قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وأضافت مصادر محلية أن عناصر الأمن قامت بتمشيط محيط الجريمة وتمكنت من إيقاف المشتبه فيه ليتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية والاستماع إليه في محضر رسمي في انتظار عرضه على ممثل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بوجدة قصد النظر في صك الاتهام الموجّه إليه.