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حملة فيسبوكية لمقاطعة سيارات الأجرة بوجدة..وهاعلاش

بتاريــخ : 3 فبراير 2018 / 00:04 حملة فيسبوكية لمقاطعة سيارات الأجرة بوجدة..وهاعلاش | مجتمع
حملة فيسبوكية لمقاطعة سيارات الأجرة بوجدة..وهاعلاش
بعد الإضراب الذي خاضه مهنيو النقل الطرقي بوجدة بمبرر إرتفاع سعر المحروقات من المرتقب أن ترفع ولاية جهة الشرق من تسعيرة رحلات سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة داخل مدينة وجدة وبينها وبين الضواحي

 ''شـوف تيفي''

 بعد الإضراب الذي خاضه مهنيو النقل الطرقي بوجدة بمبرر إرتفاع سعر المحروقات من المرتقب أن ترفع ولاية جهة الشرق من تسعيرة رحلات سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة داخل مدينة وجدة وبينها وبين الضواحي والتي ينتظر أن تطبق قريبا بعد أن يتم ضبط العدادات. وهو ما إعتبره المواطنون سلوك إنتهازي .

 وفي هــذا الصدد اعتبر عدد من مستعملي وسائل النقل هذه الزيادات المرتقبة غير قانونية وستضر بقدرتهم الشرائية وسهولة تنقلهم اليومية كما عبر العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن سخطهم الكبير من أسلوب حل المشاكل على '' ظهر '' القدرة الشرائية للمواطنين المغلوبين على أمرهم .

 هــذا وقد طالب أصحاب هذه الحملة الفايسبوكية بأن يتم مقاطعة سيارات الأجرة التي خاض مهنيوها ( الذين يدعي الكثير منهم الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين) إضرابا روج في البداية على أنه ضد إرتفاع أسعار المحروقات، حيث إستعمل هؤلاء المهنيون كل وسائل الضغط بما فيها إغلاق شارع محمد الخامس بوجدة والتهديد بتنظيم مسيرة نحو مدينة الرباط ، لترضخ بعدها السلطات لمطالب سائقي سيارات الأجرة بالرفع من تسعيرة الرحلات.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي وجدة المغرب حملة فيسبوكية مهنيون

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