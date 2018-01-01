برافو : سجناء عكاشة يُتوجون بكأس أمم إفريقيا 2018 أمام غينيا ﻿

توج المنتخب المغربي لنزلاء سجن عكاشة ببطولة الأمم الإفريقية للمحليين بعد هزيمة منتخب غينيا في مباراة النهائي بنتيجة ثمانية أهداف مقابل7 غينيا التي أقيمت في المؤسسة الإصلاحية بالدار البيضاء.

" شوف سبور"

توج المنتخب المغربي لنزلاء سجن عكاشة ببطولة الأمم الإفريقية للمحليين بعد هزيمة منتخب غينيا في مباراة النهائي بنتيجة ثمانية أهداف مقابل7 غينيا التي أقيمت في المؤسسة الإصلاحية بالدار البيضاء.

وعرفت المباراة حضور وفد من الأتحاد الإفريقي متضمنا سفراء البطولة التونسي عادل الشاذلي وحارس الكونغو الديمقراطية الأسطوري روبير كيديابا وآخرين.

وقدم الشاذلي وكيديابا الكأس لقائد الفريق المغربي وسط هتافات وغناء زملائه وبقية الفرق المشاركة.

قبل ذلك فازت الكاميرون على مالي 4-2 في مباراة المركز الثالث، وأمتع النزلاء الحضور ببعض مهارات وفنون كرة القدم.