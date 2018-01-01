عاجل..توجيه تهمة الاغتصاب للمفكر الإسلامي الشهير طارق رمضان و ترحيله إلى نفس السجن الذي اعتقل فيه المجرد ﻿

قررت النيابة العامة ببارس، يومه الجمعة، متابعة المفكر الإسلامي طارق رمضان بتهمة الاغتصاب، وقضت بوضعه قيد الحبس الاحتياطي بعد يومين من وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.

"شوف تيفي"

قررت النيابة العامة ببارس، يومه الجمعة، متابعة المفكر الإسلامي طارق رمضان بتهمة الاغتصاب، وقضت بوضعه قيد الحبس الاحتياطي بعد يومين من وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.

وحسب وكالة فرانس بريس فإن رمضان متابع في قضيتين لوقائع ارتكبت في فرنسا في 2009 و2012، حيث وجهت إليه تهمتا الاغتصاب واغتصاب شخص في وضع ضعيف، مشيرة إلى أن النيابة العامة، طلبت أن يتم وضعه قيد التوقيف الاحتياطي.

وأكدت الوكالة الفرنسية بأن ثلاثة قضاة، تم تعيينهم للنظر في القضية ما يدل على تشعبها واتساع التحقيقات المتصلة بها.

تجدر الإشارة إلى أن رمضان، نفى اتهامات المدعية الأولى هندة عياري باغتصابها داخل فندق في باريس في 201، واتهامات المدعية الثانية "كريستيل" التي أكدت على أن رمضان تورط في اغتصابها وضربها خلال لقاء وحيد بينهما في أحد فنادق ليون في 2009.