رئيس الفيفا يمنع لقجع من إلقاء كلمته من قلب المغرب ﻿

رفض جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، استغلال فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فعاليات الجمع العام للاتحاد الإفريقي من الترويج لترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم

" شوف سبور" رشيد محمودي

رفض جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، استغلال فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فعاليات الجمع العام للاتحاد الإفريقي من الترويج لترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026.

وعرف الجمع العام إلغاء تدخل فوزي لقجع قبل نهاية الإعلان عن القرارات الجديدة التي اتخدها المكتب التنفيدي للاتحاد الدولي ، احتراما لمبادئ تكافؤ الفرص أمام باقي المرشيح لاحتضان أكبر تظاهرة رياضية ، بحيث لم يتردد أحمد أحمد رئيس الكاف إلى عدم منح الكلمة للقجع.

وسبق لرئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم، أن وجه تعليمات للإتحاد الإفريقي لعدم استغلال أحداث الجمع العام في قضية ترسيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026.