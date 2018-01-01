عاجل وحصري..هذا ما تقرر في حق الممرضات اللي صورو مريض كيمارس العادة السرية بالجديدة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، قررت متابعة الممرضتين المتدربتين المتورطتين في تصوير مريض يمارس العادة السرية في حالة سراح مقابل دفع كفالة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، قررت متابعة الممرضتين المتدربتين المتورطتين في تصوير مريض يمارس العادة السرية في حالة سراح مقابل دفع كفالة.

وأوضح المصدر ذاته بأن النيابة العامة، حدد تاريخ 14 فبراير الجاري لعقد أولى جلسات محاكمة الممرضتين القاصرتين الطالبتين بمؤسسة خاصة بالتمريض بعاصمة دكالة.

تجدر الإشارة إلى أن مقطع فيديو جد صادم، تم تداوله في "واتساب"، ظهر خلاله مريض داخل مستشفى محمد الخامس بالجديدة وهو يمارس العادة السرية، بينما قامت الممرضتان بتصويره وإهانته.