بعد سنتين على إقالته.. الزاكي ولقجع في صورة رسمية ﻿

ظهر بادو الزاكي الناخب الوطني السابق، رفقة فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لأول مرة بعد إقالته من تدريب المنتخب المغربي خلال فعاليات الجمع العام الأول لرئيس الاتحاد الإفريقي

" شوف سبور"

ظهر بادو الزاكي الناخب الوطني السابق، رفقة فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لأول مرة بعد إقالته من تدريب المنتخب المغربي خلال فعاليات الجمع العام الأول لرئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد الملغاشي.

وجمعت الصورة بين ثلاثة شخصيات رياضية مهمة من بينهم جياني أنفانتينورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي حضر للجمع العام في حين اكتفى الزاكي في متابعة مباريات المنتخب المحلي خلال منافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين بداية من دور ربع النهائي.

وعقد الأتحاد الإفريقي يومه الجمعة، جمعه العام عرف حضور كافة أعضائه كما كشف من خلاله على العديد من القرارات المهمة من بينها منح 100 مليون دولار للاتحاد الإفريقية.