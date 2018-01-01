عاجل وهام لمستعملي لوطوروت..هاشنو غادي يوقع فالويكاند ﻿

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أوصت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، اليوم الجمعة، مستعملي الطريق السيار بتنظيم تنقلاتهم قبل السفر بمناسبة الرجوع من العطلة، الذي يتزامن مع نهائيات بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين

"شوف تيفي"+"و م ع"

أوصت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، اليوم الجمعة، مستعملي الطريق السيار بتنظيم تنقلاتهم قبل السفر بمناسبة الرجوع من العطلة، الذي يتزامن مع نهائيات بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين (شان 2018)، والتي ستجرى يوم الأحد بالدار البيضاء.

وأوضح بلاغ للشركة، أن شبكة الطرق السيارة ستعرف حركة سير مهمة خاصة يوم السبت ما بين الساعة الرابعة زوالا والعاشرة ليلا، ويوم الأحد ما بين الساعة الثانية زوالا والعاشرة ليلا.

وأضاف البلاغ أنه تم اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الكفيلة لضمان سيولة حركة السير من تعزيز الموارد البشرية، وتعزيز التشوير.

 

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المغرب شوف تيفي الطريق السيار الشركة الوطنية للطرق السيارة بطولة الأمم الإفريقية

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