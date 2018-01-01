عـــاجل و بالفيديو..بعد نشر حسرتها على ابنها المغدور على ''شوف تيفي''..مديرية الحموشي توقف قاتلي شاب بسيدي معروف بالبيضاء..''4 الدراري و 2 بنات'' وهافين شدوهم ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الجمعة، من توقيف أربعة أشخاص، من بينهم فتاتان،

شـــوف تيفي:

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الجمعة، من توقيف أربعة أشخاص، من بينهم فتاتان، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالقتل العمد والمشاركة وعدم التبليغ عن الجناية والفساد.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للمديرية العامة للأمن الوطني، أن هذه القضية تعود إلى السادس عشر من شهر دجنبر المنصرم، عندما عرض شخصان، من ذوي السوابق القضائية، الضحية وشقيقه لاعتداء جسدي خطير بواسطة السلاح الأبيض بحي سيدي معروف الخامس بدائرة نفوذ منطقة أمن الفداء، مما تسبب في إزهاق روح الضحية بعد نقله لإحدى المصحات الاستشفائية بمدينة الدار البيضاء.

وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن، أوضحت أن المشتبه فيهما تمكنا من الفرار مباشرة بعد وقوع الاعتداء، قبل أن يتم تحديد مكان تواجدهما بمدينة الرحمة بضواحي الدار البيضاء برفقة سيدتين، كانتا على علم بارتكابهما لهذه الجريمة.

وقد تم، حسب المصدر نفسه، إيداع المشتبه فيهم الأربعة، الفاعل الرئيسي والمساهم والفتاتان، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.