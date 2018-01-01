رئيس الاتحاد الافريقي : لن أكون محايدا و سأدعم المغرب لنيل تنظيم كأس العالم 2026 ﻿

لم يخفي أحمد الملغاشي، رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، دعمه اللامشروط للمغرب للترشح لتنظيم كأس العالم 2026.

شوف سبور

لم يخفي أحمد الملغاشي، رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، دعمه اللامشروط للمغرب للترشح لتنظيم كأس العالم 2026.

وقال رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم يومه الجمعة بالدارالبيضاء، أنه لن يكون محايدا، بخصوص ملفات الترشح لتنظيم نهائيات كأس العالم 2026، معبرا عن دعمه لملف المغرب ومساندة حملته إلى آخر لحظة قبل الإعلان عن النتائج.

وتابع أحمد، خلال الندوة صحفية بعد الجمع العام العادي للاتحاد الافريقي لكرة القدم، قائلا: " سأدعم ترشح المغرب، باعتباره جزءا من إفريقيا ليس لدي أية مشكلة في الإفصاح عن البلد الذي سأدعمه، لأن عملية التصويت على ملف الترشح لن تكون سرية".