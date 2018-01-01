 تفاصيل مثيرة عن الشاب بولحية الملقب بـ ''الفحل المغربي'' اللي كيدير فيديوهات مع البنات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هذه هي الجائزة اللي غادي يربحها المغربي حمزة لبيض إلا فاز بلقب ذو فويس | ثقافة و فنون

هذه هي الجائزة اللي غادي يربحها المغربي حمزة لبيض إلا فاز بلقب ذو فويس

مؤثر وبالفيديو..شاهد لحظة بكاء فتاة روسية جميلة وهي تنطق الشهادة وتعتنق الإسلام | دولي

مؤثر وبالفيديو..شاهد لحظة بكاء فتاة روسية جميلة وهي تنطق الشهادة وتعتنق الإسلام

مثير..دوزيم مشات فيها وغرقت في الإفلاس والخسائر وصلات لـ 41 مليار | مجتمع

مثير..دوزيم مشات فيها وغرقت في الإفلاس والخسائر وصلات لـ 41 مليار

هام للسائقين..مديرية الحموشي تخرج ببيان بخصوص التوقف قبل أو بعد علامة قف | بوليتيك

هام للسائقين..مديرية الحموشي تخرج ببيان بخصوص التوقف قبل أو بعد علامة ''قف''

الثلوج تحاصر فريقا رياضيا بميدلت والجامعة آوت+صور | مجتمع

الثلوج تحاصر فريقا رياضيا بميدلت والجامعة آوت+صور

المروحية الطبية لوزارة الصحة تتكفل بنقل سيدتين حاملتين تقطنان بدواوير محاصرة بالثلوج إلى المستشفى المدني المتنقل بإملشيل | مجتمع

المروحية الطبية لوزارة الصحة تتكفل بنقل سيدتين حاملتين تقطنان بدواوير محاصرة بالثلوج إلى

بالفيديو.. حمزة السمومي النهائي له طعم خاص ونتمنى بقاء الكأس بالمغرب | بووز

بالفيديو.. حمزة السمومي النهائي له طعم خاص ونتمنى بقاء الكأس بالمغرب

اعتقال عنصرين خطيرين مبحوث عنهما بموجب مذكرة بحث وطنية برأس الماء | حوادث و حقوق

اعتقال عنصرين خطيرين مبحوث عنهما بموجب مذكرة بحث وطنية برأس الماء

مثير وبالفيديو.. محاصرة بوانو بمكناس ومواجهته باحتجاجات قوية | مجتمع

مثير وبالفيديو.. محاصرة بوانو بمكناس ومواجهته باحتجاجات قوية

كيف تكون غنيا في المغرب بـ20 درهم فقط!!

تفاصيل مثيرة عن الشاب بولحية الملقب بـ ''الفحل المغربي'' اللي كيدير فيديوهات مع البنات

بتاريــخ : 2 فبراير 2018 / 20:28 تفاصيل مثيرة عن الشاب بولحية الملقب بـ الفحل المغربي اللي كيدير فيديوهات مع البنات | مجتمع
تفاصيل مثيرة عن الشاب بولحية الملقب بـ ''الفحل المغربي'' اللي كيدير فيديوهات مع البنات
بعد أيام من تداول فيديو ظهر فيه وهو يتحدث إلى فتاة محجبة بعبارات نابية وخادشة للحياء، تناقلت العديد من الصفحات التفاصيل الخاصة بهوية ''الملتحي''، حيث أشارت المعطيات المتداولة بأنه يدعى ''ز'' يبلغ من

''شوف تيفي''

 بعد أيام من تداول فيديو ظهر فيه وهو يتحدث إلى فتاة محجبة بعبارات نابية وخادشة للحياء، تناقلت العديد من الصفحات التفاصيل الخاصة بهوية ''الملتحي''، حيث أشارت المعطيات المتداولة بأنه يدعى ''ز'' يبلغ من العمر 36 سنة ويقطن بمدينة الدار البيضاء.

وأشارت العديد من الصفحات إلى أن ''بولحية'' ملقب بإحدى مواقع التواصل الاجتماعي بـ ''الفحل المغربي''، وهو مطلق ويعاني البطالة، اختار ملأ وقت فراغه بموقع '' bigo life''، من خلال تبادل أطراف الحديث مع الرجال نهارا ومع النساء ليلا.

وأوضحت هذه الصفحات بأن ''بولحية''، قرر الدخول للموقع المذكور طمعا في الحصول على زوجة ثرية، حتى ينهي معاناته مع البطالة، لكنه تحول إلى مشهور عقب تداول فيديو محادثاته مع الفتاة المحجبة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الفحل المغربي بولحية البطالة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير..دوزيم مشات فيها وغرقت في الإفلاس والخسائر وصلات لـ 41 مليار | مجتمع

مثير..دوزيم مشات فيها وغرقت في الإفلاس والخسائر وصلات لـ 41 مليار

الثلوج تحاصر فريقا رياضيا بميدلت والجامعة آوت+صور | مجتمع

الثلوج تحاصر فريقا رياضيا بميدلت والجامعة آوت+صور

المروحية الطبية لوزارة الصحة تتكفل بنقل سيدتين حاملتين تقطنان بدواوير محاصرة بالثلوج إلى المستشفى المدني المتنقل بإملشيل | مجتمع

المروحية الطبية لوزارة الصحة تتكفل بنقل سيدتين حاملتين تقطنان بدواوير محاصرة بالثلوج إلى المستشفى المدني المتنقل بإملشيل

مثير وبالفيديو.. محاصرة بوانو بمكناس ومواجهته باحتجاجات قوية | مجتمع

مثير وبالفيديو.. محاصرة بوانو بمكناس ومواجهته باحتجاجات قوية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تطورات جديدة حول دهس طالبة جامعية شاب واتهامه بالسرقة بسلا | خبر اليوم
منذ 2 ساعات

تطورات جديدة حول دهس طالبة جامعية شاب واتهامه بالسرقة بسلا

تفاصيل جديدة بخصوص انتحار مخزني وسط القشلة بالجديدة | حصاد اليوم

تفاصيل جديدة بخصوص انتحار ''مخزني'' وسط القشلة بالجديدة

6 أضرار تتسبب فيها العدسات اللاصقة | واش فراسك

6 أضرار تتسبب فيها العدسات اللاصقة

الحكومة ترفع معاشات المتقاعدين إلى 1500 درهم | شوف الصحافة

الحكومة ترفع معاشات المتقاعدين إلى 1500 درهم

﻿

آخر المستجدات

هذه هي الجائزة اللي غادي يربحها المغربي حمزة لبيض إلا فاز بلقب ذو فويس | ثقافة و فنون
منذ 2 ساعات

هذه هي الجائزة اللي غادي يربحها المغربي حمزة لبيض إلا فاز بلقب ذو فويس

مؤثر وبالفيديو..شاهد لحظة بكاء فتاة روسية جميلة وهي تنطق الشهادة وتعتنق الإسلام | دولي

مؤثر وبالفيديو..شاهد لحظة بكاء فتاة روسية جميلة وهي تنطق الشهادة وتعتنق الإسلام

مثير..دوزيم مشات فيها وغرقت في الإفلاس والخسائر وصلات لـ 41 مليار | مجتمع

مثير..دوزيم مشات فيها وغرقت في الإفلاس والخسائر وصلات لـ 41 مليار

هام للسائقين..مديرية الحموشي تخرج ببيان بخصوص التوقف قبل أو بعد علامة قف | بوليتيك

هام للسائقين..مديرية الحموشي تخرج ببيان بخصوص التوقف قبل أو بعد علامة ''قف''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.