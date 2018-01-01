تفاصيل مثيرة عن الشاب بولحية الملقب بـ ''الفحل المغربي'' اللي كيدير فيديوهات مع البنات ﻿

بعد أيام من تداول فيديو ظهر فيه وهو يتحدث إلى فتاة محجبة بعبارات نابية وخادشة للحياء، تناقلت العديد من الصفحات التفاصيل الخاصة بهوية ''الملتحي''، حيث أشارت المعطيات المتداولة بأنه يدعى ''ز'' يبلغ من

''شوف تيفي''

بعد أيام من تداول فيديو ظهر فيه وهو يتحدث إلى فتاة محجبة بعبارات نابية وخادشة للحياء، تناقلت العديد من الصفحات التفاصيل الخاصة بهوية ''الملتحي''، حيث أشارت المعطيات المتداولة بأنه يدعى ''ز'' يبلغ من العمر 36 سنة ويقطن بمدينة الدار البيضاء.

وأشارت العديد من الصفحات إلى أن ''بولحية'' ملقب بإحدى مواقع التواصل الاجتماعي بـ ''الفحل المغربي''، وهو مطلق ويعاني البطالة، اختار ملأ وقت فراغه بموقع '' bigo life''، من خلال تبادل أطراف الحديث مع الرجال نهارا ومع النساء ليلا.

وأوضحت هذه الصفحات بأن ''بولحية''، قرر الدخول للموقع المذكور طمعا في الحصول على زوجة ثرية، حتى ينهي معاناته مع البطالة، لكنه تحول إلى مشهور عقب تداول فيديو محادثاته مع الفتاة المحجبة.