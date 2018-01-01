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خـــاص..إصابة الكعبي لا تدعو للقلق و سيشارك في نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين

بتاريــخ : 2 فبراير 2018 / 20:26 خـــاص..إصابة الكعبي لا تدعو للقلق و سيشارك في نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين | سبور
خـــاص..إصابة الكعبي لا تدعو للقلق و سيشارك في نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين
كشف مصدر مطلع لشوف تيفي، أن إصابة أيوب الكعبي لاعب المنتخب المغربي المحلي ومهاجم فريق نهضة بركان لا تدعو للقلق مؤكدا مشاركته في مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين أمام منتخب نيجيريا بعد خوضه

" شوف سبور"

كشف مصدر مطلع لشوف تيفي، أن إصابة أيوب الكعبي لاعب المنتخب المغربي المحلي ومهاجم فريق نهضة بركان لا تدعو للقلق مؤكدا مشاركته في مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين أمام منتخب نيجيريا بعد خوضه حصصه التدريبية المعتادة رفقة المجموعة.

وسجل الكعبي 8 أهداف منذ انطلاق المنافسة متصدرا ترتيب هدافي البطولة القارية كما قدم مستويات جيدة توج من خلالها بلقب أحسن لاعب في مباراة نصف النهائي أمام منتخب ليبيا.

ويخوض المنتخب المغربي مباراة الحلم الإفريقي يوم الأحد المقبل بداية من الساعة السابعة و النصف بمركب محمد الخامس.

 

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