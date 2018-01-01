عــاجل: الديوان الملكي يتوصل ببرقية مرفوعة إلى الملك محمد السادس هذا مضمونها ﻿

توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى الملك محمد السادس، من الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد مصطفى فارس، بمناسبة انعقاد الجلسة الرسمية

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توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى الملك محمد السادس، من الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد مصطفى فارس، بمناسبة انعقاد الجلسة الرسمية الافتتاحية للسنة القضائية 2018، يوم 25 يناير الماضي.

وأعرب فارس، في هذه البرقية، أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة قضاة المملكة، عن أصدق فروض الطاعة والولاء المقرون بالوفاء والإخلاص وأسمى آيات التبجيل بمناسبة انعقاد الجلسة الرسمية الافتتاحية للسنة القضائية 2018 يوم الخميس 8 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق 25 يناير 2018 م، امتثالا وتنفيذا للإذن المولوي السامي وفق التقاليد المرعية بهذه المؤسسة العتيدة.

وأضاف "إن خدامكم الأوفياء، يا مولاي ، قضاة محكمة النقض وكل العاملين بها ليعاهدون جلالتكم الشريفة على السير قدما وفق النهج السديد الذي رسمتموه لإصلاح القضاء والعدالة، وجعلها في خدمة المواطن تحظى بثقته وتحقق له العدل وتصون حقوقه بحكم ما يدينون به من ولاء دائم وحرص قائم مستحضرين على الدوام صدى درركم الغالية الموجهة لأسرة العدل والقضاء وما تولونه برعاية خاصة لرجالاته حفاظا على هيبتهم ووقارهم وما لذلك من أثر في حشد الهمم ورفع المعنويات والتحفيز على المزيد من البدل والعطاء للنهوض بقطاع العدل إلى المكانة السامية التي تأملونها له خاصة وأن مكونات الهيئة القضائية مقبلة في انتشاء على تخليد الذكرى الأولى لاستقلال السلطة القضائية".

ومما جاء في هذه البرقية "أبقاكم الله يا مولاي ملاذا أمينا وحصنا حصينا ومرشدا موفقا في مسيرات الفخر والنماء والازدهار وسدد خطاكم وحقق على يديكم الكريمتين السؤدد والنصر المؤزر وحفظكم بما حفظ به الذكر الحكيم وأقر عينكم بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الممجد مولاي الحسن، وشد أزركم بصنوكم الأمثل الأمير الجليل مولاي رشيد وسائر أفراد أسرتكم الملكية الشريفة إنه سميع مجيب".