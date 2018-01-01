لأول مرة بعد تحرير الدرهم...الأورو طالع اليوم بزاف...شوفو شحال الثمن ديالو ﻿

بعد مرور حوالي شهر على دخول المغرب نظام تحرير الدرهم ،عرف يومه الجمعة سعر الأورو ارتفاعا ملحوظا وصل إلى 11،39 درهم بينما وصل سعر الدولار إلى 9،12 درهم.

شـــوف تيفي:

بعد مرور حوالي شهر على دخول المغرب نظام تحرير الدرهم ،عرف يومه الجمعة سعر الأورو ارتفاعا ملحوظا وصل إلى 11،39 درهم بينما وصل سعر الدولار إلى 9،12 درهم.

في ما يلي إليكم أسعار صرف العملات الأجنبية ليوم الجمعة 2 فبراير 2018 حسب بنك المغرب:

1 يورو 11.3983

1 دولار أمريكي 9.1252

1 دولار كندي 7.414

1 جنيه استرليني 12.982

1 جنيه جبل طارق 13.013

1 فرنك سويسري 9.8205

100 كرونة دانمركية 153.14

100 كرونة سويدية 116.03

100 التاج النرويجي 119.04

1 ريال سعودي 2.4333

1 دينار كويتي 30.455

1 درهم اماراتي 2.4844

1 ريال قطري 2.5062

1 دينار بحريني 24.205

100 ين ياباني 8.3054

10 دينار جزائري 0.806

1 دينار تونسي 3.8702

1 دينار ليبي 7.2607 100 أوقية موريتانية 25.913

1 ريال عماني 23.702

1 ريال برازيلي 2.8541

1 روبل روسي 0.162

1 روبية هندية 0.1424

1 يوان صيني 1.4516

1 دولار أسترالي 7.2901

1 راند جنوب أفريقيا 0.7622

1 ليرة تركية 2.4334

1 جنيه مصري 0.5172

1 دينار أردني 12.861

100 فرنك أفريقي 1.725

يذكر أن المغرب اعتمد، منذ بداية يناير2018، نظام صرف جديد أكثر مرونة، حيث سيحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب نسبته +2,5 بالمائة / -2,5 بالمائة، عوض +0,3 بالمائة/ -0,3 بالمائة.