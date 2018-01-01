الطاوسي يعجز عن تحقيق ما حققه الزاكي مع بلوزداد ﻿

خرج رشيد الطاوسي الإطار الوطني ومدرب فريق بلوزداد الجزائري من منافسات كأس الجمهورية الجزائرية، الذي فاز به الموسم الماضي رفقة المدرب بادو الزاكي بعد هزيمته برسم ثمن النهائي أمام مولودية الجزائر.

" شوف سبور"

خرج رشيد الطاوسي الإطار الوطني ومدرب فريق بلوزداد الجزائري من منافسات كأس الجمهورية الجزائرية، الذي فاز به الموسم الماضي رفقة المدرب بادو الزاكي بعد هزيمته برسم ثمن النهائي أمام مولودية الجزائر.

ولجأ الفريقان إلى وقت إضافي لانتهاء الوقت الأصلي بينهما بالتعادل الايجابي بنتيجة 1-1 .

وسجل هدفي المولودية كل من ​وليد درارجة​ في الدقيقتين 40 و98 من ضربة جزاء ، فيما أحرز هدف شباب بلوزداد لاعبه ​سومايلا سيديبي​ في الدقيقة 20 من عمر اللقاء .

ويصطدم المولودية في دور الربع النهائي بالفائز من المباراة التي ستجمع غدا السبت بين مولودية بجاية و مولودية وهران .