 أيام قبل عرسها..عروسة مشات دير Soin de visage لوجهها وهاشنو وقع ليها ﻿
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أيام قبل عرسها..عروسة مشات دير Soin de visage لوجهها وهاشنو وقع ليها

بتاريــخ : 2 فبراير 2018 / 18:37 أيام قبل عرسها..عروسة مشات دير Soin de visage لوجهها وهاشنو وقع ليها | دولي
أيام قبل عرسها..عروسة مشات دير Soin de visage لوجهها وهاشنو وقع ليها
تعرضت عروس أيام قليلة قبل ليلة زفافها لتشوه على مستوى وجهها بعدما التجأت إلى مركز للتجميل بغرض إزالة نقاط سوداء شمال العاصمة المصرية، حيث خصصوا لها طبيبة شهيرة لتقوم بعملية الليزر .

شوف تيفي:

 تعرضت عروس أيام قليلة قبل ليلة زفافها لتشوه على مستوى وجهها بعدما التجأت إلى مركز للتجميل بغرض إزالة نقاط سوداء شمال العاصمة المصرية، حيث خصصوا لها طبيبة شهيرة لتقوم بعملية الليزر .

 وفي تفاصيل الواقعة، أصيبت المعنية بالأمر بحروق خطيرة على مستوى الوجه بسبب عملية الليزر التي خضعت لها، لتقرر تأجيل زواجها .

وحسب ما كشفه موقع العربية نت يومه الجمعة، فإن الفتاة تعاني من حروق من الدرجة الثانية تستلزم علاجا لمدة سنة ورغم ذلك سيبقى هناك تشوهات وعاهات مستديمة على وجهها، بعدها ذهبت ولاء إلى اثنين من كبار الأطباء، فأكدا لها أنها مصابة بحروق شديدة من الدرجة الثانية تستلزم علاجا لمدة عام، ورغم ذلك سيبقى هناك تشوهات وعاهات مستديمة على وجهها.

 

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