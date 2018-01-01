حصري..في أول خروج إعلامي..الصويري :معنديش لولاد ﻿

في رده على الشاب الذي ادعى في مقطع فيديو بأنه ابنه ''البيولوجي''، نفى الفنان عبد الرحيم الصويري في اتصال مع ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الجمعة، أن يكون والد هذا الشاب.

"شوف تيفي"

في رده على الشاب الذي ادعى في مقطع فيديو بأنه ابنه "البيولوجي"، نفى الفنان عبد الرحيم الصويري في اتصال مع "شوف تيفي" قبل قليل من يومه الجمعة، أن يكون والد هذا الشاب.

وأوضح الصويري بأن جميع المعطيات التي كشف عنها هذا الشاب مجرد "أكاذيب" لا أساس لها من الصحة، مبرزا في الوقت نفسه أن الشاب الذي تحدث في الفيديو حاول ابتزازه منذ سنتين بادعائه بأنه ابنه "البيولوجي"، قائلا: "هذاك ماشي ولدي وأنا درت فيه الخير".

وأشار الصويري كذلك بأن ذات الشاب لجأ له قبل سنتين وادعى بأنه يعاني الفقر رفقة والدته، ولهذا قدم له المساعدة المادية في إطار "عمل الخير" الذي يقوم به بشكل مستمر، قبل أن يتفاجأ به وهو يدعي بأنه "ابنه".

وأكد الصويري بأن العديد من الأشخاص، ادعوا سابقا بأنهم أبنائه ولهذا فإن لن يتخذ أي خطوة قانونية ضد هذا الشاب لأن ما يدعيه لا أساس له من الصحة.