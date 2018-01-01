عاجل..تفاصيل جديدة في جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه..وها شكون نقل الزفزافي بسيارتو قبل اقتحامو المسجد ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن أشغال جلسة محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، انطلقت قبل قليل من يومه الجمعة، وكانت البداية بالاستماع للمعتقل محمد

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن أشغال جلسة محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، انطلقت قبل قليل من يومه الجمعة، وكانت البداية بالاستماع للمعتقل محمد المحداني.

وأكد الموفد بأن القاضي علي الطرشي، عرض شريط فيديو تم تصويره بتقنية المباشر على الفيسبوك، ظهر خلاله المعتقل محمد المحداني بسيارة الأجرة رفقة سيليا وهي تطالب المغاربة بالتوافد إلى مدينة الحسيمة للمشاركة في الاحتجاجات.

وأوضح الموفد بأن المعتقل وخلال الاستماع له بخصوص شريط الفيديو، قال: ''إنه كلام عفوي والواقع يكذبه''، مؤكدا بأن ما أثير حوله لا أساس له من الصحة.

وأشار كذلك الموفد إلى أن المعتقل، اعترف بنقله لـ ''ناصر الزفزافي'' بواسطة سيارة الأجرة، يوم الخميس الذي سبق واقعة المسجد، مشيرا إلى أن ''محمد المحداني'' والذي أكد كذلك بأنه ليسا انفصاليا، وخلال اعترافه أجهش بالبكاء بعد تحدثه عن أسرته وعن حالة زوجته التي قال إنها أصيبت بالمس لحظة اعتقاله.