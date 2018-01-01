117 مليون دولار ميزانية الإتحاد الإفريقي لكرة القدم ﻿

كشف طارق سراح شريك بمؤسسة ''فرح '' التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة عن ميزانية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والتي بلغت 117 مليون دولار شملت كل التظاهرات الرياضة إضافة إلى المشاريع

شوف سبور

كشف طارق سراح شريك بمؤسسة ''فرح '' التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة عن ميزانية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والتي بلغت 117 مليون دولار شملت كل التظاهرات الرياضة إضافة إلى المشاريع الكروية بما فيها المساعدات التي منحت لبعض الإتحادات الإفريقية.

وكشف الجمع العام للاتحاد الإفريقي، أن عائدات المسابقات بلغت 86 مليون دولار في حين أن المصاريف وصلت لـ 67 مليون دولار وفائض بلغ 19 مليون دولار والذي من خلاله الاتحاد إلى رفع من قيمة جوائز البطولات الإفريقية

وعرف الجمع العام لأول مرة في تاريخه حضور كافة الأعضاء والذين بلغ عددهم 50 اتحادا إفريقيا لكرة القدم.