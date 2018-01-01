الجراد يُهدد مباريات المنتخب المغربي في مونديال روسيا ﻿

كشفت السلطات الروسية أن الجراد قد يخرب الأرضيات العشبية للملاعب التي تستضيف كأس العالم 2018، الصيف المقبل.

''شوف تيفي'':

كشفت السلطات الروسية أن الجراد قد يخرب الأرضيات العشبية للملاعب التي تستضيف كأس العالم 2018، الصيف المقبل.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عالمية، يومه الجمعة، فقد قال المتحدث باسم وزارة الزراعة الروسية، بيوتر شيكماريوف في تعليقه عن الموضوع''علينا أن لا نحرج أنفسنا أمام المجتمع الدولي..بشكل أو بآخر، تعلمنا كيف نتعامل مع الجراد، لكنني أخشى أن نواجه فضيحة جراد دولية. الجراد يحب الأماكن الخضراء، وقد يتجه إلى ملاعب المونديال''.

وأكدت المصادر ذاتها أن شيكماريوف، ركز في مخاوفه على ملعب مدينة فولغوغراد، الذي سيتضيف مباريات منتخبات عربية، أبرزها مواجهة السعودية ومصر، ومباراة تونس وإنجلترا.