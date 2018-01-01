المغرب التطواني أمام اختبار صعب قبل منافسات الشطر الثاني من البطولة الوطنية ﻿

يخوض لاعبو فريق المغرب التطواني لكرة القدم، اختبارا تقنيا وبدنيا من طرف المدرب يوسف فرتوت خلال فعاليات المباراة الودية التي ستجمعه أمام فريق الجيش الملكي يوم غد السبت بداية من الساعة 11 صباحا.

'' شوف سبور'' :

يخوض لاعبو فريق المغرب التطواني لكرة القدم، اختبارا تقنيا وبدنيا من طرف المدرب يوسف فرتوت خلال فعاليات المباراة الودية التي ستجمعه أمام فريق الجيش الملكي يوم غد السبت بداية من الساعة 11 صباحا.

وقرر الطاقم التقني للفريق التطواني، خوض مباراة مع واحد من أقوى الفرق الوطنية قبل انطلاق منافسات الشطر الثاني من منافسات البطولة الإحترافية، لاختبار مستوى اللاعبين بعد إجرائهم لمعسكر تدريبي مغلق.

وأحدث فرتوت مجموعة من التغييرات خلال فترة الإنتقالات الشتوية بعد تسريح 6 لاعبين وإنزال آخرين إلى فريق الأمل لأنقاد فريقه من شبح السقوط إلى القسم الوطني الثاني.