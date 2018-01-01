 بالأرقام..ولاية أمن الدار البيضاء تكشف مؤشرات الاعتداءات على الأموال والممتلكات الحقيقية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هذه هي الجائزة اللي غادي يربحها المغربي حمزة لبيض إلا فاز بلقب ذو فويس | ثقافة و فنون

هذه هي الجائزة اللي غادي يربحها المغربي حمزة لبيض إلا فاز بلقب ذو فويس

مؤثر وبالفيديو..شاهد لحظة بكاء فتاة روسية جميلة وهي تنطق الشهادة وتعتنق الإسلام | دولي

مؤثر وبالفيديو..شاهد لحظة بكاء فتاة روسية جميلة وهي تنطق الشهادة وتعتنق الإسلام

مثير..دوزيم مشات فيها وغرقت في الإفلاس والخسائر وصلات لـ 41 مليار | مجتمع

مثير..دوزيم مشات فيها وغرقت في الإفلاس والخسائر وصلات لـ 41 مليار

هام للسائقين..مديرية الحموشي تخرج ببيان بخصوص التوقف قبل أو بعد علامة قف | بوليتيك

هام للسائقين..مديرية الحموشي تخرج ببيان بخصوص التوقف قبل أو بعد علامة ''قف''

الثلوج تحاصر فريقا رياضيا بميدلت والجامعة آوت+صور | مجتمع

الثلوج تحاصر فريقا رياضيا بميدلت والجامعة آوت+صور

المروحية الطبية لوزارة الصحة تتكفل بنقل سيدتين حاملتين تقطنان بدواوير محاصرة بالثلوج إلى المستشفى المدني المتنقل بإملشيل | مجتمع

المروحية الطبية لوزارة الصحة تتكفل بنقل سيدتين حاملتين تقطنان بدواوير محاصرة بالثلوج إلى

بالفيديو.. حمزة السمومي النهائي له طعم خاص ونتمنى بقاء الكأس بالمغرب | بووز

بالفيديو.. حمزة السمومي النهائي له طعم خاص ونتمنى بقاء الكأس بالمغرب

اعتقال عنصرين خطيرين مبحوث عنهما بموجب مذكرة بحث وطنية برأس الماء | حوادث و حقوق

اعتقال عنصرين خطيرين مبحوث عنهما بموجب مذكرة بحث وطنية برأس الماء

مثير وبالفيديو.. محاصرة بوانو بمكناس ومواجهته باحتجاجات قوية | مجتمع

مثير وبالفيديو.. محاصرة بوانو بمكناس ومواجهته باحتجاجات قوية

كيف تكون غنيا في المغرب بـ20 درهم فقط!!

بالأرقام..ولاية أمن الدار البيضاء تكشف مؤشرات الاعتداءات على الأموال والممتلكات الحقيقية

بتاريــخ : 2 فبراير 2018 / 17:48 بالأرقام..ولاية أمن الدار البيضاء تكشف مؤشرات الاعتداءات على الأموال والممتلكات الحقيقية | بوليتيك
بالأرقام..ولاية أمن الدار البيضاء تكشف مؤشرات الاعتداءات على الأموال والممتلكات الحقيقية
أعلنت ولاية أمن الدار البيضاء، أن المعطيات الإحصائية التي نشرتها جريدة وطنية حول مؤشرات الاعتداءات على الأموال والممتلكات جاءت مشوبة بكثير من التضخيم، كما أن نسبة التغطية الأمنية مقارنة مع النمو

''شوف تيفي''


أعلنت ولاية أمن الدار البيضاء، أن المعطيات الإحصائية التي نشرتها جريدة وطنية حول مؤشرات الاعتداءات على الأموال والممتلكات جاءت مشوبة بكثير من التضخيم، كما أن نسبة التغطية الأمنية مقارنة مع النمو الديموغرافي التي قدمتها الجريدة لا تعكس حقيقة الوضع الأمني بمدينة الدار البيضاء.

وأكد ولاية أمن الدار البيضاء في بيان حقيقة توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه أن المعدل اليومي للقضايا الزجرية المسجلة على صعيد جميع دوائر الشرطة يتراوح ما بين 20 و30 قضية، نافية بذلك الرقم المهول المنشور، والذي تحدث عن تسجيل 140 سرقة واعتداء في اليوم الواحد.

ونفت ولاية الأمن، بشكل قاطع، المعطيات الديموغرافية التي نشرتها الجريدة مقارنة مع التغطية الأمنية، والتي تحدثت عن وجود دائرة بمنطقة أمنية لتوفير الأمن لما يناهز 160 ألف نسمة أي بمعدل شرطي لكل 13.333 مواطن.

وفي هذا الصدد، تشير المعطيات الرسمية، أن ولاية أمن الدار البيضاء تضم 68 دائرة شرطية، أي بمعدل دائرة واحدة لما يناهز 73 ألف نسمة، دون احتساب باقي التشكيلات الأمنية الأخرى التي تدعم دوائر الشرطة في خدمة أمن المواطن، من فرق شرطة قضائية وفرق سياحية وعناصر الهيئة الحضرية ومجموعات التدخل السريع.

وأبرزت ولاية الأمن بأن الأرقام تشير إلى أن منطقة أمن تيط مليل هي الوحيدة التي تتوفر على دائرة واحدة لساكنة قدرها 32.782 نسمة، علما أن الشكايات المسجلة في هذه المنطقة تتراوح يوميا ما بين شكايتين وثلاث شكايات على أبعد تقدير.

وتشير الإحصائيات الرسمية، حسب الولاية، إلى أن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء الكبرى أوقفت، خلال سنة 2017، ما مجموعه 11 ألف و320 شخصا لتورطهم في قضايا الاعتداء على الأموال والممتلكات، من بينهم 5 ألاف و156 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني.

وشددت ولاية أمن الدار البيضاء في ختام بيانها على نفي ما تم الترويج له بخصوص مؤشرات السرقة وكذا التغطية الأمنية، وأكدت في المقابل على أنها ستواصل تنفيذ إستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2018، والقاضية بتوسيع التغطية الأمنية لتشمل مناطق حضرية جديدة، خصوصا في منطقة الرحمة والهراويين، وستدعم الفرق المتخصصة في الأبحاث والتدخلات، وتعزيز الحركية الدائمة لدوريات الشرطة، وذلك بهدف مكافحة مختلف صور الجريمة وتوطيد الإحساس بالأمن لدى المواطن.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي ولاية أمن البيضاء الجريمة التغطية الأمنية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هام للسائقين..مديرية الحموشي تخرج ببيان بخصوص التوقف قبل أو بعد علامة قف | بوليتيك

هام للسائقين..مديرية الحموشي تخرج ببيان بخصوص التوقف قبل أو بعد علامة ''قف''

عاجل..من جديد تأجيل جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه | بوليتيك

عاجل..من جديد تأجيل جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه

باللوائح..هذه أسماء الناجحين في امتحان الأساتذة بالكونطرا | بوليتيك

باللوائح..هذه أسماء الناجحين في امتحان الأساتذة بالكونطرا

عاجل وهام لمستعملي لوطوروت..هاشنو غادي يوقع فالويكاند | بوليتيك

عاجل وهام لمستعملي لوطوروت..هاشنو غادي يوقع فالويكاند

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تطورات جديدة حول دهس طالبة جامعية شاب واتهامه بالسرقة بسلا | خبر اليوم
منذ 2 ساعات

تطورات جديدة حول دهس طالبة جامعية شاب واتهامه بالسرقة بسلا

تفاصيل جديدة بخصوص انتحار مخزني وسط القشلة بالجديدة | حصاد اليوم

تفاصيل جديدة بخصوص انتحار ''مخزني'' وسط القشلة بالجديدة

6 أضرار تتسبب فيها العدسات اللاصقة | واش فراسك

6 أضرار تتسبب فيها العدسات اللاصقة

الحكومة ترفع معاشات المتقاعدين إلى 1500 درهم | شوف الصحافة

الحكومة ترفع معاشات المتقاعدين إلى 1500 درهم

﻿

آخر المستجدات

هذه هي الجائزة اللي غادي يربحها المغربي حمزة لبيض إلا فاز بلقب ذو فويس | ثقافة و فنون
منذ 2 ساعات

هذه هي الجائزة اللي غادي يربحها المغربي حمزة لبيض إلا فاز بلقب ذو فويس

مؤثر وبالفيديو..شاهد لحظة بكاء فتاة روسية جميلة وهي تنطق الشهادة وتعتنق الإسلام | دولي

مؤثر وبالفيديو..شاهد لحظة بكاء فتاة روسية جميلة وهي تنطق الشهادة وتعتنق الإسلام

مثير..دوزيم مشات فيها وغرقت في الإفلاس والخسائر وصلات لـ 41 مليار | مجتمع

مثير..دوزيم مشات فيها وغرقت في الإفلاس والخسائر وصلات لـ 41 مليار

هام للسائقين..مديرية الحموشي تخرج ببيان بخصوص التوقف قبل أو بعد علامة قف | بوليتيك

هام للسائقين..مديرية الحموشي تخرج ببيان بخصوص التوقف قبل أو بعد علامة ''قف''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.