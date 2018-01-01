حصــري..هذا هو اللاعب الذي سيعوض الياميق في الرجاء ﻿

أكدت مصادر متطابقة، لـ''شوف سبور'' أن مسؤولي فريق الرجاء البيضاوي، قد اتفقوا مع مدافع فريق إتحاد طنجة إسماعيل بلمعلم، على جميع بنود العقد الذي سيربط الطرفين، من أجل تعويض رحيل جواد الياميق إلى صفوف

''شوف سبور''

أكدت مصادر متطابقة، لـ''شوف سبور'' أن مسؤولي فريق الرجاء البيضاوي، قد اتفقوا مع مدافع فريق إتحاد طنجة إسماعيل بلمعلم، على جميع بنود العقد الذي سيربط الطرفين، من أجل تعويض رحيل جواد الياميق إلى صفوف جنوة الإيطالي.

وأضافت نفس المصادر، أن مسؤولي الفريق الأخضر ينتطرون فقط قرار لجنة النزاعات التابعة للجامعة ، لفسخ عقد اللاعب ، بعد خلافه مع مسؤولي إتحاد طنجة.

يذكر أن اسماعيل بلملعم كان قد خضع لعملية جراحية ، وهو ما رفضه مسؤولو اتحاد طنجة، معتبرين أن اللاعب لا يعاني من أية إصابة، وبعد عودته للتداريب، رفض الفريق الطنجي السماح له بذلك، كما رفض أداء مستحقاته.