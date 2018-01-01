 اجتماعا هاما بالحسيمة للوقوف على تقدم إنجاز أوراش برنامج ''الحسيمة: منارة المتوسط'' في مجال الإسكان ﻿
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اجتماعا هاما بالحسيمة للوقوف على تقدم إنجاز أوراش برنامج ''الحسيمة: منارة المتوسط'' في مجال الإسكان

بتاريــخ : 2 فبراير 2018 / 17:37 اجتماعا هاما بالحسيمة للوقوف على تقدم إنجاز أوراش برنامج الحسيمة: منارة المتوسط في مجال الإسكان | بوليتيك
اجتماعا هاما بالحسيمة للوقوف على تقدم إنجاز أوراش برنامج ''الحسيمة: منارة المتوسط'' في مجال الإسكان
عقدت كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان، فاطنة الكحيل، أمس الخميس بالحسيمة، اجتماعا خصص للاستماع لتدخلات المسؤولين حول مدى تقدم إنجاز

''شوف تيفي''+''و م ع''

عقدت كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان، فاطنة الكحيل، أمس الخميس بالحسيمة، اجتماعا خصص للاستماع لتدخلات المسؤولين حول مدى تقدم إنجاز البرامج والأوراش التي تشرف عليها الوزارة على صعيد المدينة، في احترام تام لكل الالتزامات والآجال.

وأضاف بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن السيدة الكحيل قامت أيضا بزيارة ميدانية تفقدية للاطلاع على تقدم أشغال المشاريع المنجزة في إطار برنامج ''الحسيمة: منارة المتوسط''، حيث قامت بجولة ميدانية بعدد من أحياء المدينة بغية معاينة تقدم أشغال التأهيل الحضري المندرج في إطار برنامج التنمية المجالية منارة المتوسط لمدينة الحسيمة، وفق الجدولة الزمنية المحددة لها.

وبالمناسبة ذاتها، قامت كاتبة الدولة والوفد المرافق لها، ويضم على الخصوص السيدين فريد شوراق عامل إقليم الحسيمة وعبد اللطيف النحلي الكاتب العام للوزارة وبعض رؤساء المصالح الخارجية بالحسيمة، بزيارة تفقدية لأوراش السكن الاجتماعي الذي يضم ألف وحدة سكنية بالقطب الحضري سيدي عابد كشطر أول بمدينة الحسيمة وذلك في إطار إنجاز 5000 وحدة سكنية بالإقليم أعطيت انطلاقتها خلال سنة 2017.

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المغرب شوف تيفي الحسيمة منارة المتوسط عبد اللطيف النحلي

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