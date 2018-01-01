الفيفا:هؤلاء النجوم أحسن اللاعبين المغاربة على مر التاريخ ﻿

بمناسبة عودة المنتخب الوطني المغربي للمشاركة في المونديال، أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا'' استطلاعًا للرأي، عبر حسابه الرسمي على ''تويتر''،لاختيار أفضل لاعب، في تاريخ كرة القدم المغربية.

شـــوف تيفي:

بمناسبة عودة المنتخب الوطني المغربي للمشاركة في المونديال، أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا'' استطلاعًا للرأي، عبر حسابه الرسمي على ''تويتر''،لاختيار أفضل لاعب، في تاريخ كرة القدم المغربية.

وجاء على رأس القائمة التي ضمت أربع لاعبين، أحمد فراس الذي قاد منتخب المغرب، لأول وآخر لقب قاري، عام 1976، وبادو الزاكي، صاحب الكرة الذهبية الإفريقية، عام 1986.

وجاء أيضًا في قائمة المرشحين، محمد التيمومي، أفضل لاعب إفريقي، عام 1985، ونور الدين نيبت، أحد أنجح اللاعبين المغاربة عبر التاريخ، في الاحتراف الأوروبي، حيث توج بلقب الليغا، مع ديبورتيفو لاكورون.