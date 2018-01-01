خبر سار لعشاق ريال مدريد قبل مباراة ليفانتي ﻿

خاض كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد لكرة القدم، حصة تدريبية جماعية يومه الجمعة قبل مواجهة فريق ليفانتي المقررة يوم غد السبت برسم الجولة 22 من الدوري الإسباني لكرة القدم، رفقة كل من سرجيو

" شوف سبور"

خاض كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد لكرة القدم، حصة تدريبية جماعية يومه الجمعة قبل مواجهة فريق ليفانتي المقررة يوم غد السبت برسم الجولة 22 من الدوري الإسباني لكرة القدم، رفقة كل من سرجيو راموس والفرنسي رافائيل فاران عقب تعافيهما من إصابته.

وعاد كريستيانو للتدرب رفقة زملائه بعد غيابه عن التدريب الجماعي اليومين الماضيين، تحت قيادة مدرب الملكي الفرنسي زين الدين زيدان، دون أن تبدو عليه أثار الآلام التي كان يشعر بها في العضلة النعلية والتي جعلته يتدرب منفردا.

وبخصوص الإصابات لازال كل من خيسوس باييخو وداني سيبايوس غائبين عن التدريبات، في حين واصل راموس وفاران المشاركة في التدريب لليوم الثاني على التوالي عقب تعافيهما من إصابتيهما.