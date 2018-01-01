خطة المعارَضة المصرية لمواجهة انتخابات الرئاسة .. عصيان مدني وتحالف في وجه السيسي.. ﻿

وفي هذا الصدد شهدت الساحة السياسية على مدار الأيام الماضية، في مصر حراكاً غير معتاد، تزامن مع انطلاق ماراثون الانتخابات، فيما يبدو أن الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي (64 عاماً)

"شــوف تيفي"

وفي هذا الصدد شهدت الساحة السياسية على مدار الأيام الماضية، في مصر حراكاً غير معتاد، تزامن مع انطلاق ماراثون الانتخابات، فيما يبدو أن الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي (64 عاماً)، يتجه بسهولة إلى فترة رئاسية ثانية، ويواجه السيسي في هذه الانتخابات مرشحا واحدا؛ هو رئيس حزب "الغد" (ليبيرالي)، موسى مصطفى موسى (66 عاماً)، وهو "ليس مرشحاً قوياً"، استناداً إلى معطيات كثيرة، منها أنه سبق أن أعلن تأييده للسيسي، حسب ما أودته صحيفة "هاف بوست عربي"

هــذا وبالتزامن مع دعوات عديدة إلى مقاطعة الرئاسيات، كشفت جبهات معارضة وسياسيون بارزون، وفق بيانات وتصريحات خاصة لوكالة الأناضول، عما هو أبعد من المقاطعة، والتوجه نحو الدعوة إلى عصيان مدني، وتشكيل جبهة جامعة تكون نواة لإسقاط النظام في مراحل تالية.