 داعية إسلامية تثير ضجة بسبب نصيحتها للنساء بتقبيل أقدام أزواجهن ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطة المعارَضة المصرية لمواجهة انتخابات الرئاسة .. عصيان مدني وتحالف في وجه السيسي.. | دولي

خطة المعارَضة المصرية لمواجهة انتخابات الرئاسة .. عصيان مدني وتحالف في وجه السيسي..

داعية إسلامية تثير ضجة بسبب نصيحتها للنساء بتقبيل أقدام أزواجهن | منوعات

داعية إسلامية تثير ضجة بسبب نصيحتها للنساء بتقبيل أقدام أزواجهن

صادم وبالفيديو..زوج وزوجة بالقنيطرة دارو ليهم السحور والشعوذة في تصاور ديال العرس | بووز

صادم وبالفيديو..زوج وزوجة بالقنيطرة دارو ليهم السحور والشعوذة في تصاور ديال العرس

بالفيديو | الفنانة سعيدة شرف غادي تغدى مع واحد من متابعيها.. لكن هادي هي شروطها ! | ثقافة و فنون

بالفيديو | الفنانة سعيدة شرف غادي تغدى مع واحد من متابعيها.. لكن هادي هي شروطها !

انفــــراد..عروسة طاحت من فوق العمارية فكازا وداوها كومة نهار عرسها وهاشنو دار العريس | حوادث و حقوق

انفــــراد..عروسة طاحت من فوق العمارية فكازا وداوها كومة نهار عرسها وهاشنو دار العريس

مثير..مغربي شهير في قلب فضيحة جنسية مع نجمة عالمية | دولي

مثير..مغربي شهير في قلب فضيحة جنسية مع نجمة عالمية

شاهد بالفيديو .. عبد الرزاق حمد الله يسجل هدفه الـ 12 بطريقة رائعة في الدوري القطري | بووز

شاهد بالفيديو .. عبد الرزاق حمد الله يسجل هدفه الـ 12 بطريقة رائعة في الدوري القطري

فيديو : تقرير بي إن سبورت.. لجنة تفتيشية للفيفا تنهي زيارتها لبعض ملاعب مونديال روسيا 2018 | بووز

فيديو : تقرير بي إن سبورت.. لجنة تفتيشية للفيفا تنهي زيارتها لبعض ملاعب مونديال روسيا 2018

بالفيديو..مغربي واخا معندوش الوراق وحارك كتموت عليه فتاة فرنسية | بووز

بالفيديو..مغربي واخا معندوش الوراق وحارك كتموت عليه فتاة فرنسية

كيف تكون غنيا في المغرب بـ20 درهم فقط!!

داعية إسلامية تثير ضجة بسبب نصيحتها للنساء بتقبيل أقدام أزواجهن

بتاريــخ : 2 فبراير 2018 / 16:17 داعية إسلامية تثير ضجة بسبب نصيحتها للنساء بتقبيل أقدام أزواجهن | منوعات
داعية إسلامية تثير ضجة بسبب نصيحتها للنساء بتقبيل أقدام أزواجهن
قدمت قناة تلفزيونية إيرانية ''سيدا-أو-سيمائي عزد''،اعتذارها على تصريحات خبيرتها على الهواء والتي نصحت النساء بتقبيل أقدام أزواجهن بعد تعرضهن للضرب.

"شوف تيفي":

قدمت قناة تلفزيونية إيرانية "سيدا-أو-سيمائي عزد"،اعتذارها على تصريحات خبيرتها على الهواء والتي نصحت النساء بتقبيل أقدام أزواجهن بعد تعرضهن للضرب.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عربية، يومه الجمعة، فإن الداعية الإسلامية التي تعمل بالقناة الإيرانية، قالت: " حتى لو كان زوجك مدمنا على المخدرات، إذا كان يضربك، فعليك أن تقبلي قدمه، وستحدث معجزة في حياتك وهو ما سيقلل من توتر زوجك ويساعد على منع خطر إصابة زوجك بالسكتة الدماغية أو نوبة قلبية".

وأشارت المصادر ذاتها أن القناة قدمت الاعتذار، بعد أن عبر المشاهدون بمواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من تصريحات الداعية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الداعية الخبيرة تقبيل

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

رحلات فضائية مقابل 100 مليون دولار | منوعات

رحلات فضائية مقابل 100 مليون دولار

مثير.. كبار علماء العالم...ساعة يوم القيامة قربات | منوعات

مثير.. كبار علماء العالم...ساعة يوم القيامة قربات

اكتشاف فيروس خطير يهدد حياة الكائنات على الأرض | منوعات

اكتشاف فيروس خطير يهدد حياة الكائنات على الأرض

فضيحة بالفيديو .. شركة H.M للملابس تثير ضجة بسبب كلمة الله | منوعات

فضيحة بالفيديو .. شركة ''H.M'' للملابس تثير ضجة بسبب كلمة ''الله''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

جد مؤثر..بكاء و صراخ في جنازة مول الدلاحة بمسقط رأسه ببركان | خارج البلاطو
منذ 3 ساعات

جد مؤثر..بكاء و صراخ في جنازة ''مول الدلاحة'' بمسقط رأسه ببركان

عادل الميلودي يكشف كل شيئ في حوار مثير: نعست فالزنقة و المحطات بعدما ماتت الوالدة و دابا البنات كايتحرشو بيا ماشي أنا/ مزال كانكمي الحشيش/ وردا على الوزيرة ديال 20 درهم.. المغاربة فقراء و من حق الراجل يْضرب مرتو | خارج البلاطو

عادل الميلودي يكشف كل شيئ في حوار مثير: نعست فالزنقة و المحطات بعدما ماتت الوالدة و دابا البنات كايتحرشو بيا ماشي أنا/ مزال كانكمي الحشيش/ وردا على الوزيرة ديال 20 درهم.. المغاربة فقراء و من حق الراجل يْضرب مرتو

البنك المغربي للتجارة الخارجية لافريقيا يناقش بمراكش المستجدات المتعلقة بنظام سعر الصرف المرن | مال و أعمال

البنك المغربي للتجارة الخارجية لافريقيا يناقش بمراكش المستجدات المتعلقة بنظام سعر الصرف المرن

أحوال الطقس :02 فبراير 2018 | الطقس

أحوال الطقس :02 فبراير 2018

﻿

آخر المستجدات

خطة المعارَضة المصرية لمواجهة انتخابات الرئاسة .. عصيان مدني وتحالف في وجه السيسي.. | دولي
منذ 22 دقيقة

خطة المعارَضة المصرية لمواجهة انتخابات الرئاسة .. عصيان مدني وتحالف في وجه السيسي..

داعية إسلامية تثير ضجة بسبب نصيحتها للنساء بتقبيل أقدام أزواجهن | منوعات

داعية إسلامية تثير ضجة بسبب نصيحتها للنساء بتقبيل أقدام أزواجهن

صادم وبالفيديو..زوج وزوجة بالقنيطرة دارو ليهم السحور والشعوذة في تصاور ديال العرس | بووز

صادم وبالفيديو..زوج وزوجة بالقنيطرة دارو ليهم السحور والشعوذة في تصاور ديال العرس

بالفيديو | الفنانة سعيدة شرف غادي تغدى مع واحد من متابعيها.. لكن هادي هي شروطها ! | ثقافة و فنون

بالفيديو | الفنانة سعيدة شرف غادي تغدى مع واحد من متابعيها.. لكن هادي هي شروطها !

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.