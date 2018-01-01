داعية إسلامية تثير ضجة بسبب نصيحتها للنساء بتقبيل أقدام أزواجهن ﻿

قدمت قناة تلفزيونية إيرانية ''سيدا-أو-سيمائي عزد''،اعتذارها على تصريحات خبيرتها على الهواء والتي نصحت النساء بتقبيل أقدام أزواجهن بعد تعرضهن للضرب.

"شوف تيفي":

قدمت قناة تلفزيونية إيرانية "سيدا-أو-سيمائي عزد"،اعتذارها على تصريحات خبيرتها على الهواء والتي نصحت النساء بتقبيل أقدام أزواجهن بعد تعرضهن للضرب.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عربية، يومه الجمعة، فإن الداعية الإسلامية التي تعمل بالقناة الإيرانية، قالت: " حتى لو كان زوجك مدمنا على المخدرات، إذا كان يضربك، فعليك أن تقبلي قدمه، وستحدث معجزة في حياتك وهو ما سيقلل من توتر زوجك ويساعد على منع خطر إصابة زوجك بالسكتة الدماغية أو نوبة قلبية".

وأشارت المصادر ذاتها أن القناة قدمت الاعتذار، بعد أن عبر المشاهدون بمواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من تصريحات الداعية.