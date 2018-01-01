انفــــراد..عروسة طاحت من فوق العمارية فكازا وداوها كومة نهار عرسها وهاشنو دار العريس ﻿

علمت '' شوف تيفي'' أن عروسا تبلغ من العمر 32 سنة وجدت يومه الجمعة نفسها ترقد في مصحة خاصة بالدارالبيضاء،بعدما فقدت الوعي في حفل زفافها.

شـــوف تيفي:

علمت '' شوف تيفي'' أن عروسا تبلغ من العمر 32 سنة وجدت يومه الجمعة نفسها ترقد في مصحة خاصة بالدارالبيضاء،بعدما فقدت الوعي في حفل زفافها.

وتعود تفاصيل، الواقعة إلى ليلة الخميس-الجمعة، عندما كانت عروس تحتفل بليلة عمرها لتسقط من فوق ''العمارية'' أرضا على رأسها.

و قد تم نقل العروس من وسط حفل زفافها و أمام صدمة الحاضرين إلى مصحة خاصة بالدارالبيضاء لتلقي العلاجات الضرورية.

و كشفت مصادر خاصة لشوف تيفي ،أن السبب وراء سقوط العروس ،يعود لشاب كان يحمل العمارية رفقة 3 شباب آخرين فقد التوازن لتسقط العروس أرضا ليدخل معه العريس في شجار كاد أن يتحول إلى معركة أمام الحضور.