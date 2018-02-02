مثير..مغربي شهير في قلب فضيحة جنسية مع نجمة عالمية ﻿

نفى ''بول مارسيانو '' صاحب العلامة التجارية الشهيرة '' Guess ''، التهم الموجهة إليه من طرف النجمة الأمريكية عارضة الأزياء ''كيت أبتون''.

''شوف تيفي''

نفى ''بول مارسيانو '' صاحب العلامة التجارية الشهيرة '' Guess ''، التهم الموجهة إليه من طرف النجمة الأمريكية عارضة الأزياء ''كيت أبتون''.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عالمية فإن عارضة الأزياء المذكورة، فجرت قنبلة في عالم الموضة، عقب اتهامها لـ ''بول مارسانو'' ذي الأصول المغربية، بالتحرش الجنسي بها.

وأشارت المصادر ذاتها أن كيت أبتون نشرت على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ''تويتر'' تغريدة، اتهمت من خلال بول مارسيانو بالتحرش بها، ما دفع بالعشرات من المشاهير إلى التضامن معها.

تجدر الإشارة إلى أن بول مارسيانو ولد في منطقة دبدو، وهي بلدة صغيرة في شمال شرقي المغرب، ونشأ بمرسيليا قبل أن يغادر فرنسا في سنة 1981 إلى لوس أنجليس.