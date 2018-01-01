معرض الكتاب يستقطب أزيد من 700 عارض في الدورة 24 بالدار البيضاء ﻿

كشف ''محمد الأعرج'' وزير الثقافة والاتصال، يومه الجمعة بالدار البيضاء، أن الدورة 24 من المعرض الدولي للنشر والكتاب ستتميز باستقبالها جمهورية مصر العربية الشقيقة كضيف شرف،

''شـوف تيفي''

كشف ''محمد الأعرج'' وزير الثقافة والاتصال، يومه الجمعة بالدار البيضاء، أن الدورة 24 من المعرض الدولي للنشر والكتاب ستتميز باستقبالها جمهورية مصر العربية الشقيقة كضيف شرف، تثمينا وتقديرا لعمق العلاقات الأخوية التاريخية والثقافية بين المغرب والبلد العربي الكبير بِعمقه الحضاري المتميز، وثَرائِه الثقافي، وكذا تكريسا للروابط القوية والمستمرة والمتجددة التي جمعتْ وتجمع مثقفي البلدين. ولا شك في أن هذا التكريم الثقافي المُوجه لمصر الشقيقة سيكون فرصة جديدة سانحة لكي يتعرفَ زوارُ المعرض من مثقفين وقراء على غرار بعض أبرزِ المبدعين والباحثين المصريين في لقاءات مباشرة معهم ومع جديد إنتاجاتهم.

وأضـــاف الأعرج، في ندوة صحفية نظمت اليوم لتقديم برنامج الدورة التي ستحتضنها العاصمة الاقتصادية للمملكة ما بين 8 و18 فبراير الجاري تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، إن البرنامج الثقافي لنسخة هذه السنة سيعرف مشاركة 350 باحثا ومبدعا من داخل المغرب وخارجه، سيقومون بتأطير وتنشيط ما معدله 14 نشاطا في اليوم، بالإضافة إلى ما يزيد عن 40 منشطا ضمن برنامج الطفل، وتتميز الدورة بتكريم جمهورية مصر العربية باختيارها لتكون ضيف شرف المعرض، تثمينا وتقديرا لعمق العلاقات الأخوية التاريخية والثقافية بين المملكة وهذا البلد العربي الكبير بعمقه الحضاري المتميز وثرائه الثقافي.

و أوضح الوزير حسب ''بلاغ'' توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه أن المؤشرات المرقمة الأساسية لهذه الدورة في مشاركة 45 بلدا، وأكثر من 700 عارض، مباشر وغير مباشر، من المغرب والعالم العربي والبلدان الإفريقية والأوروبية والأمريكية، وسيشهد برنامجها الثقافي تنظيم عدد من الفعاليات، بمعدل يتجاوز 14 نشاطا في اليوم، يشارك فيها بالتدخل والتأطير 350 من الباحثين والمبدعين من داخل المغرب وخارجه، بالإضافة إلى ما يزيد عن 40 منشطا ضمن برنامج الطفل.

هــذا وأكد الأعرج، بهذه المناسبة، حرص الوزارة '' على صيانة المكانة المرموقة لهذه المعرض في قائمة المعارض الدولية للكتاب، ليس فقط للحفاظ عليه كحدث ثقافي سنوي يعزز إسهام بلادنا المتواصل في حوار الثقافات، بل أيضا لما يتيحه من تحفيز وتحسين مؤشر القراءة لدى عموم زواره الذين يقصدونه من مختلف جهات المغرب ومن خارجه''.