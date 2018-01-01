تعرف على أغلى 10 صفقات في الميركاتو الأوروبي ﻿

تمكنت مجموعة من الأندية الأوروبية من إبرام صفقات كبيرة وخيالية وذلك خلال سوق الإنتقالات الشتوية الحالية.

شوف سبور

تمكنت مجموعة من الأندية الأوروبية من إبرام صفقات كبيرة وخيالية وذلك خلال سوق الإنتقالات الشتوية الحالية.

ومن بين هؤلاء اللاعبين، فيليب كوتينيو الذي دفعت برشلونة 142 مليون إسترليني من أجل ضمه قادما من ليفربول الإنجليزي.

من جهة أخرى انتقل فيرجيل فإن ديك إلى ليفربول قادما من ساوثهامبتون في صفقة وصلت لـ75 مليون استرليني ليصبح بذلك أغلى مدافع في التاريخ.

أما بخصوص دييجو كوستا فقد انتقل من تشيلسي إلى أتلتيكو مدريد مقابل 57 مليون إسترليني، ليعود مجددا إلى فريقه السابق.

من جانبه انتقل اللاعب إيمريك لابورت من أتلتيك بيلباو إلى مانشستر سيتي مقابل 57 مليون استرليني، ويعتبر من أبرز المواهب الدفاعية الواعدة في أوروبا.

المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانج انتقل من بوروسيا دورتموند إلى أرسنال مقابل 55 مليون إسترليني ليصبح أغلى لاعب في تاريخ أرسنال.

ومن جهته، انتقل اللاعب الاسباني أنيجو مارتينيزمن ريال سوسييداد إلى أتلتيك بيلباو، في صفقة قدرت بـ28 مليون إسترليني.

المهاجم التركي سينك توسون انتقل من بشكتاش إلى إيفرتون مقابل 27 مليون إسترليني، بعدما تمكن في 3 سنوات ونصف من تسجيل 41 هدفا على مدار 96 مباراة.

اللاعب ثيو والكوت انتقل من أرسنال، إلى ايفرتون في صفقة وصلت إلى 25 مليون إسترليني، لينهي الجناح الإنجليزي السريع مسيرته مع أرسنال.

لوكاس مورا انتقل البرازيلي لوكاس مورا، من باريس سان جيرمان إلى توتنهام، في صفقة كلفت النادي الإنجليزي 25 مليون جنيه استرليني.

واخيرا، انتقل مانويل أكانجي من بازل السويسري، إلى بوروسيا دورتموند الألماني، في صفقة كلفت الفريق الألماني 25 مليون إسترليني.