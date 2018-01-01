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عـــاجل:تساقطات مطرية وثلجية مع انخفاض مهم في درجات الحرارة ابتداء من الأحد وحتى نهاية الأسبوع المقبل

بتاريــخ : 2 فبراير 2018 / 13:50 عـــاجل:تساقطات مطرية وثلجية مع انخفاض مهم في درجات الحرارة ابتداء من الأحد وحتى نهاية الأسبوع المقبل | مجتمع
عـــاجل:تساقطات مطرية وثلجية مع انخفاض مهم في درجات الحرارة ابتداء من الأحد وحتى نهاية الأسبوع المقبل
أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بأن المملكة ستشهد تساقط أمطار عامة، وثلوج مهمة بالمرتفعات، مصحوبة بانخفاض مهم في درجات الحرارة، وذلك اعتبارا من يوم الأحد وإلى غاية نهاية الأسبوع المقبل.

شـــوف تيفي:

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بأن المملكة ستشهد تساقط أمطار عامة، وثلوج مهمة بالمرتفعات، مصحوبة بانخفاض مهم في درجات الحرارة، وذلك اعتبارا من يوم الأحد وإلى غاية نهاية الأسبوع المقبل.

وأوضحت المديرية في بلاغ أنه ينتظر أن تهم هذه الأمطار في البداية المناطق الشمالية-الغربية للبلاد ابتداء من يوم الأحد لتمتد تدريجيا نحو المناطق الداخلية والوسطى للبلاد، لتصل بقية الأسبوع لأغلب المناطق الشمالية والشرقية والوسطى وكذا سوس وشمال الأقاليم الجنوبية.

كما ستكون هذه التساقطات، يضيف البلاغ، عامة ومعتدلة ومحليا قوية في السواحل الشمالية ومرتفعات الأطلس، وسترافقها تساقطات ثلجية مهمة فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والريف، وكذا الهضاب العليا المجاورة، بالإضافة لمرتفعات شرق وجنوب شرق البلاد، وفي المرتفعات التي يزيد علوها عن 800 م.

وأشارت المديرية إلى أن هذا الاضطراب الجوي، الناتج عن انتقال المرتفع الأصوري نحو عرض المحيط الأطلسي، سيكون مصحوبا برياح معتدلة إلى قوية ابتداء من يوم الثلاثاء بشمال وشرق ووسط البلاد، مع بحر كثير الهيجان إلى قوي بالسواحل الأطلسية، حيث يمكن أن يصل علو الموج لـ 5 أو 6 أمتار.

وستتميز هذه الحالة الجوية أيضا بانخفاض محسوس في درجات الحرارة، اعتبارا من يوم السبت وإلى غاية يوم الجمعة بالمناطق الداخلية للبلاد، لاسيما بمناطق الأطلسين الكبير والمتوسط، والريف، والسايس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس وكذا المناطق الشرقية للبلاد.

ونظرا لهذه الظروف الجوية، أهابت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بالمواطنين توخي الحيطة والحذر.

 

 

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