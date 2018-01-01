 خاص: الهلال السعودي يصدم الماص بخصوص صفقة بنشرقي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطة المعارَضة المصرية لمواجهة انتخابات الرئاسة .. عصيان مدني وتحالف في وجه السيسي.. | دولي

خطة المعارَضة المصرية لمواجهة انتخابات الرئاسة .. عصيان مدني وتحالف في وجه السيسي..

داعية إسلامية تثير ضجة بسبب نصيحتها للنساء بتقبيل أقدام أزواجهن | منوعات

داعية إسلامية تثير ضجة بسبب نصيحتها للنساء بتقبيل أقدام أزواجهن

صادم وبالفيديو..زوج وزوجة بالقنيطرة دارو ليهم السحور والشعوذة في تصاور ديال العرس | بووز

صادم وبالفيديو..زوج وزوجة بالقنيطرة دارو ليهم السحور والشعوذة في تصاور ديال العرس

بالفيديو | الفنانة سعيدة شرف غادي تغدى مع واحد من متابعيها.. لكن هادي هي شروطها ! | ثقافة و فنون

بالفيديو | الفنانة سعيدة شرف غادي تغدى مع واحد من متابعيها.. لكن هادي هي شروطها !

انفــــراد..عروسة طاحت من فوق العمارية فكازا وداوها كومة نهار عرسها وهاشنو دار العريس | حوادث و حقوق

انفــــراد..عروسة طاحت من فوق العمارية فكازا وداوها كومة نهار عرسها وهاشنو دار العريس

مثير..مغربي شهير في قلب فضيحة جنسية مع نجمة عالمية | دولي

مثير..مغربي شهير في قلب فضيحة جنسية مع نجمة عالمية

شاهد بالفيديو .. عبد الرزاق حمد الله يسجل هدفه الـ 12 بطريقة رائعة في الدوري القطري | بووز

شاهد بالفيديو .. عبد الرزاق حمد الله يسجل هدفه الـ 12 بطريقة رائعة في الدوري القطري

فيديو : تقرير بي إن سبورت.. لجنة تفتيشية للفيفا تنهي زيارتها لبعض ملاعب مونديال روسيا 2018 | بووز

فيديو : تقرير بي إن سبورت.. لجنة تفتيشية للفيفا تنهي زيارتها لبعض ملاعب مونديال روسيا 2018

بالفيديو..مغربي واخا معندوش الوراق وحارك كتموت عليه فتاة فرنسية | بووز

بالفيديو..مغربي واخا معندوش الوراق وحارك كتموت عليه فتاة فرنسية

كيف تكون غنيا في المغرب بـ20 درهم فقط!!

خاص: الهلال السعودي يصدم الماص بخصوص صفقة بنشرقي

بتاريــخ : 2 فبراير 2018 / 13:38 خاص: الهلال السعودي يصدم الماص بخصوص صفقة بنشرقي | سبور
خاص: الهلال السعودي يصدم الماص بخصوص صفقة بنشرقي
كشفت مصادر خاصة لـ''شوف تيفي'' أن المكتب المسير لفريق المغرب الفاسي راسل فريق الهلال السعودي، لمعرفة القيمة الحقيقية لصفقة انتقال اللاعب أشرف بنشرقي من فريق الوداد للهلال السعودي بعد أن راجت أخبار

شـــوف تيفي:

 

كشفت مصادر خاصة لـ"شوف تيفي" أن المكتب المسير لفريق المغرب الفاسي راسل فريق الهلال السعودي، لمعرفة القيمة الحقيقية لصفقة انتقال اللاعب أشرف بنشرقي من فريق الوداد للهلال السعودي بعد أن راجت أخبار عن إمكانية استفادة المغرب الفاسي من مبلغ يزيد عن مليار سنتيم.

وقالت المصادر ذاتها، إن ادارة الهلال رفضت الرد على الطلب حيث أبلغت مكتب الماص، أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين القادم للإعلان عن الصفقة.

وينتظر فريق المغرب الفاسي الإستفادة من صفقة انتقال بنشرقي للهلال بحكم العقد الموقع في السابق بين الماص والواك.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب قيمة بنشرقي الماص

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فجر يشبه مدرب خيتافي بهيرفي رونار | سبور

فجر يشبه مدرب خيتافي بهيرفي رونار

بالصورة..رونالدو وحبيبته بمدينة مراكش | سبور

بالصورة..رونالدو وحبيبته بمدينة مراكش

أيام قبل التحاقه بفريق جنوة..الياميق يوجه رسالة بالإيطالية لجمهور فريقه الجديد | سبور

أيام قبل التحاقه بفريق جنوة..الياميق يوجه رسالة بالإيطالية لجمهور فريقه الجديد

نهائي المغرب ونيجيريا سيبث فضائيا على الرياضية و الأولى HD | سبور

نهائي المغرب ونيجيريا سيبث فضائيا على الرياضية و الأولى HD

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..وزير الرياضة.. المغرب يطمح إلى تنظيم كأس العالم 2026 | بــووز
منذ 9 ثواني

بالفيديو..وزير الرياضة.. المغرب يطمح إلى تنظيم كأس العالم 2026

جد مؤثر..بكاء و صراخ في جنازة مول الدلاحة بمسقط رأسه ببركان | خارج البلاطو

جد مؤثر..بكاء و صراخ في جنازة ''مول الدلاحة'' بمسقط رأسه ببركان

عادل الميلودي يكشف كل شيئ في حوار مثير: نعست فالزنقة و المحطات بعدما ماتت الوالدة و دابا البنات كايتحرشو بيا ماشي أنا/ مزال كانكمي الحشيش/ وردا على الوزيرة ديال 20 درهم.. المغاربة فقراء و من حق الراجل يْضرب مرتو | خارج البلاطو

عادل الميلودي يكشف كل شيئ في حوار مثير: نعست فالزنقة و المحطات بعدما ماتت الوالدة و دابا البنات كايتحرشو بيا ماشي أنا/ مزال كانكمي الحشيش/ وردا على الوزيرة ديال 20 درهم.. المغاربة فقراء و من حق الراجل يْضرب مرتو

البنك المغربي للتجارة الخارجية لافريقيا يناقش بمراكش المستجدات المتعلقة بنظام سعر الصرف المرن | مال و أعمال

البنك المغربي للتجارة الخارجية لافريقيا يناقش بمراكش المستجدات المتعلقة بنظام سعر الصرف المرن

﻿

آخر المستجدات

خطة المعارَضة المصرية لمواجهة انتخابات الرئاسة .. عصيان مدني وتحالف في وجه السيسي.. | دولي
منذ 30 دقيقة

خطة المعارَضة المصرية لمواجهة انتخابات الرئاسة .. عصيان مدني وتحالف في وجه السيسي..

داعية إسلامية تثير ضجة بسبب نصيحتها للنساء بتقبيل أقدام أزواجهن | منوعات

داعية إسلامية تثير ضجة بسبب نصيحتها للنساء بتقبيل أقدام أزواجهن

صادم وبالفيديو..زوج وزوجة بالقنيطرة دارو ليهم السحور والشعوذة في تصاور ديال العرس | بووز

صادم وبالفيديو..زوج وزوجة بالقنيطرة دارو ليهم السحور والشعوذة في تصاور ديال العرس

بالفيديو | الفنانة سعيدة شرف غادي تغدى مع واحد من متابعيها.. لكن هادي هي شروطها ! | ثقافة و فنون

بالفيديو | الفنانة سعيدة شرف غادي تغدى مع واحد من متابعيها.. لكن هادي هي شروطها !

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.