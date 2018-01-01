خاص: الهلال السعودي يصدم الماص بخصوص صفقة بنشرقي ﻿

كشفت مصادر خاصة لـ''شوف تيفي'' أن المكتب المسير لفريق المغرب الفاسي راسل فريق الهلال السعودي، لمعرفة القيمة الحقيقية لصفقة انتقال اللاعب أشرف بنشرقي من فريق الوداد للهلال السعودي بعد أن راجت أخبار

شـــوف تيفي:

كشفت مصادر خاصة لـ"شوف تيفي" أن المكتب المسير لفريق المغرب الفاسي راسل فريق الهلال السعودي، لمعرفة القيمة الحقيقية لصفقة انتقال اللاعب أشرف بنشرقي من فريق الوداد للهلال السعودي بعد أن راجت أخبار عن إمكانية استفادة المغرب الفاسي من مبلغ يزيد عن مليار سنتيم.

وقالت المصادر ذاتها، إن ادارة الهلال رفضت الرد على الطلب حيث أبلغت مكتب الماص، أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين القادم للإعلان عن الصفقة.

وينتظر فريق المغرب الفاسي الإستفادة من صفقة انتقال بنشرقي للهلال بحكم العقد الموقع في السابق بين الماص والواك.