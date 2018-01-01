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عاجل وحصري.. ها شنو وقع للمفكر الإسلامي طارق رمضان المتهم بالاغتصاب بعد قرار تمديد الحراسة النظرية بفرنسا

بتاريــخ : 2 فبراير 2018 / 13:32 عاجل وحصري.. ها شنو وقع للمفكر الإسلامي طارق رمضان المتهم بالاغتصاب بعد قرار تمديد الحراسة النظرية بفرنسا | دولي
عاجل وحصري.. ها شنو وقع للمفكر الإسلامي طارق رمضان المتهم بالاغتصاب بعد قرار تمديد الحراسة النظرية بفرنسا
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر حقوقي بفرنسا، أن النيابة العامة بباريس، قررت قبل قليل من يومه الجمعة، تمديد الحراسة النظرية للمفكر الإسلامي طارق رمضان.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر حقوقي بفرنسا، أن النيابة العامة بباريس، قررت قبل قليل من يومه الجمعة، تمديد الحراسة النظرية للمفكر الإسلامي طارق رمضان.

وأوضح المصدر ذاته أن طارق رمضان ومباشرة بعد سماعه لقرار النيابة العامة، دخل في نوبة غضب، حيث عبر عن استيائه ورفضه لهذا القرار وأكد بأنه بريء من تهمة الاغتصاب الموجهة إليه.

وأشار ذات المصدر إلى أن قضية طارق رمضان شبيهة تقريبا بقضية الفنان المغربي سعد المجرد، مؤكدا بأن اعترافاته بتعبيره عن إعجابه بالمدعية، وتصريحات هذه الأخيرة بخصوص علامة في جسده لم تكن في صالحه.

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الحراسة النظرية الحراسة النظرية طارق رمضان

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