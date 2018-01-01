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حكماء الرجاء يرفضون تولى بودريقة رئاسة الفريق

بتاريــخ : 2 فبراير 2018 / 13:27 حكماء الرجاء يرفضون تولى بودريقة رئاسة الفريق | سبور
حكماء الرجاء يرفضون تولى بودريقة رئاسة الفريق
علمت ''شوف سبور'' من مصادر مطلعة، أن حكماء الرجاء الرياضي يرفضون عودة محمد بودريقة للترشح ، وتولي رئاسة الفريق الأخضر .

"شوف سبور" : عبدالغفور ضرار

 

علمت "شوف سبور" من مصادر مطلعة، أن حكماء الرجاء الرياضي يرفضون عودة محمد بودريقة للترشح ، وتولي رئاسة الفريق الأخضر .

وكشفت مصادر رجاوية، أن حكماء الرجاء يرغبون في ترشح أي منخرط آخر، لتولي منصب الرئاسة خلفا للرئيس الحالي سعيد حسبان ، بدل بودريقة الذي يعتبرونه سببا في الأزمة الخانقة الذي يمر منها الفريق الأخضر منذ سنة و نصف.

يذكر أن منخرطو فريق الرجاء الرياضي، عقدوا اجتماعا يوم أمس، حيث قرروا بالإجماع تزكية ترشيح محمد بودريقة رسميا لرئاسة الفريق الأخضر ، خلال الجمع العام الاسثتنائي الذي سيجرى يوم 28 فبراير الجاري، في حال عدم امتثال رئيس الفريق الأخضر لقرار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بتحديد تاريخ جمع عام غير عادي.

‫شوف تيفي

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محمد بودريقة الرجاء الرياضي شوف سبور

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