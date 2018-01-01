حكماء الرجاء يرفضون تولى بودريقة رئاسة الفريق ﻿

علمت ''شوف سبور'' من مصادر مطلعة، أن حكماء الرجاء الرياضي يرفضون عودة محمد بودريقة للترشح ، وتولي رئاسة الفريق الأخضر .

"شوف سبور" : عبدالغفور ضرار

علمت "شوف سبور" من مصادر مطلعة، أن حكماء الرجاء الرياضي يرفضون عودة محمد بودريقة للترشح ، وتولي رئاسة الفريق الأخضر .

وكشفت مصادر رجاوية، أن حكماء الرجاء يرغبون في ترشح أي منخرط آخر، لتولي منصب الرئاسة خلفا للرئيس الحالي سعيد حسبان ، بدل بودريقة الذي يعتبرونه سببا في الأزمة الخانقة الذي يمر منها الفريق الأخضر منذ سنة و نصف.

يذكر أن منخرطو فريق الرجاء الرياضي، عقدوا اجتماعا يوم أمس، حيث قرروا بالإجماع تزكية ترشيح محمد بودريقة رسميا لرئاسة الفريق الأخضر ، خلال الجمع العام الاسثتنائي الذي سيجرى يوم 28 فبراير الجاري، في حال عدم امتثال رئيس الفريق الأخضر لقرار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بتحديد تاريخ جمع عام غير عادي.