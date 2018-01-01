حسبان يوقع اتفاقية تعاون مع فريق فلسطيني ﻿

وقع سعيد حسبان، رئيس نادي الرجاء البيضاوي، يوم أمس الخميس ،بمركب الوازيس اتفاقية تعاون مع رئيس جمعية الرجاء للتنمية والرياضة من فلسطين القدس.

"شوف سبور"

وقع سعيد حسبان، رئيس نادي الرجاء البيضاوي، يوم أمس الخميس ،بمركب الوازيس اتفاقية تعاون مع رئيس جمعية الرجاء للتنمية والرياضة من فلسطين القدس.

و ناقش الطرفان خلال جلسة التوقيع سبل توسيع رقعة التعاون و تبادل الخبرات بينهما مع الحرص على تجسيد مضامين الاتفاقية على أرض الواقع من خلال برامج رياضية و ثقافية و خاصة على مستوى الفئات العمرية.

وعبر أحمد جابر، رئيس جمعية الرجاء للتنمية والرياضة عن سعادته بربط علاقة تعاون مع ناد من قيمة الرجاء الرياضي مؤكدا أن حمل جمعيتهم اسم الرجاء جاء تيمنا بتاريخ و إنجازات الرجاء و ما يكنه الشعب الفلسطيني من حب و تقدير للشعب المغربي و الرياضة المغربية.

في المقابل، أوضح رئيس نادي الرجاء، في تصريح للموقع الرسمي للفريق الأخضر، أنه سيعمل جاهدا على مد يد المساعدة، وأنه سيبقى رهن الإشارة، من أجل تثمين هذه المبادرة وتحقيق "لكل ما قد يخدم مصلحة الشباب الفلسطيني"، مؤكدا تضامن الشعب المغربي التام مع القضية الفلسطينية.

ويذكر أن سعيد حسبان، لم يعلن حتى الآن عن موعد عقد الجمع العام الغير عادي، بعد قرار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بضرورة عقد الجمع العام خلال أجل لا يتعدى 30 يوما.