 حسبان يوقع اتفاقية تعاون مع فريق فلسطيني ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطة المعارَضة المصرية لمواجهة انتخابات الرئاسة .. عصيان مدني وتحالف في وجه السيسي.. | دولي

خطة المعارَضة المصرية لمواجهة انتخابات الرئاسة .. عصيان مدني وتحالف في وجه السيسي..

داعية إسلامية تثير ضجة بسبب نصيحتها للنساء بتقبيل أقدام أزواجهن | منوعات

داعية إسلامية تثير ضجة بسبب نصيحتها للنساء بتقبيل أقدام أزواجهن

صادم وبالفيديو..زوج وزوجة بالقنيطرة دارو ليهم السحور والشعوذة في تصاور ديال العرس | بووز

صادم وبالفيديو..زوج وزوجة بالقنيطرة دارو ليهم السحور والشعوذة في تصاور ديال العرس

بالفيديو | الفنانة سعيدة شرف غادي تغدى مع واحد من متابعيها.. لكن هادي هي شروطها ! | ثقافة و فنون

بالفيديو | الفنانة سعيدة شرف غادي تغدى مع واحد من متابعيها.. لكن هادي هي شروطها !

انفــــراد..عروسة طاحت من فوق العمارية فكازا وداوها كومة نهار عرسها وهاشنو دار العريس | حوادث و حقوق

انفــــراد..عروسة طاحت من فوق العمارية فكازا وداوها كومة نهار عرسها وهاشنو دار العريس

مثير..مغربي شهير في قلب فضيحة جنسية مع نجمة عالمية | دولي

مثير..مغربي شهير في قلب فضيحة جنسية مع نجمة عالمية

شاهد بالفيديو .. عبد الرزاق حمد الله يسجل هدفه الـ 12 بطريقة رائعة في الدوري القطري | بووز

شاهد بالفيديو .. عبد الرزاق حمد الله يسجل هدفه الـ 12 بطريقة رائعة في الدوري القطري

فيديو : تقرير بي إن سبورت.. لجنة تفتيشية للفيفا تنهي زيارتها لبعض ملاعب مونديال روسيا 2018 | بووز

فيديو : تقرير بي إن سبورت.. لجنة تفتيشية للفيفا تنهي زيارتها لبعض ملاعب مونديال روسيا 2018

بالفيديو..مغربي واخا معندوش الوراق وحارك كتموت عليه فتاة فرنسية | بووز

بالفيديو..مغربي واخا معندوش الوراق وحارك كتموت عليه فتاة فرنسية

كيف تكون غنيا في المغرب بـ20 درهم فقط!!

حسبان يوقع اتفاقية تعاون مع فريق فلسطيني

بتاريــخ : 2 فبراير 2018 / 13:05 حسبان يوقع اتفاقية تعاون مع فريق فلسطيني | سبور
حسبان يوقع اتفاقية تعاون مع فريق فلسطيني
وقع سعيد حسبان، رئيس نادي الرجاء البيضاوي، يوم أمس الخميس ،بمركب الوازيس اتفاقية تعاون مع رئيس جمعية الرجاء للتنمية والرياضة من فلسطين القدس.

"شوف سبور"

 

وقع سعيد حسبان، رئيس نادي الرجاء البيضاوي، يوم أمس الخميس ،بمركب الوازيس اتفاقية تعاون مع رئيس جمعية الرجاء للتنمية والرياضة من فلسطين القدس.

و ناقش الطرفان خلال جلسة التوقيع سبل توسيع رقعة التعاون و تبادل الخبرات بينهما مع الحرص على تجسيد مضامين الاتفاقية على أرض الواقع من خلال برامج رياضية و ثقافية و خاصة على مستوى الفئات العمرية.

وعبر أحمد جابر، رئيس جمعية الرجاء للتنمية والرياضة عن سعادته بربط علاقة تعاون مع ناد من قيمة الرجاء الرياضي مؤكدا أن حمل جمعيتهم اسم الرجاء جاء تيمنا بتاريخ و إنجازات الرجاء و ما يكنه الشعب الفلسطيني من حب و تقدير للشعب المغربي و الرياضة المغربية.

في المقابل، أوضح رئيس نادي الرجاء، في تصريح للموقع الرسمي للفريق الأخضر، أنه سيعمل جاهدا على مد يد المساعدة، وأنه سيبقى رهن الإشارة، من أجل تثمين هذه المبادرة وتحقيق "لكل ما قد يخدم مصلحة الشباب الفلسطيني"، مؤكدا تضامن الشعب المغربي التام مع القضية الفلسطينية.

ويذكر أن سعيد حسبان، لم يعلن حتى الآن عن موعد عقد الجمع العام الغير عادي، بعد قرار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بضرورة عقد الجمع العام خلال أجل لا يتعدى 30 يوما.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

سعيد حسبان الرجاء الرياضي فريق فلسطيني شوف سبور

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فجر يشبه مدرب خيتافي بهيرفي رونار | سبور

فجر يشبه مدرب خيتافي بهيرفي رونار

بالصورة..رونالدو وحبيبته بمدينة مراكش | سبور

بالصورة..رونالدو وحبيبته بمدينة مراكش

أيام قبل التحاقه بفريق جنوة..الياميق يوجه رسالة بالإيطالية لجمهور فريقه الجديد | سبور

أيام قبل التحاقه بفريق جنوة..الياميق يوجه رسالة بالإيطالية لجمهور فريقه الجديد

نهائي المغرب ونيجيريا سيبث فضائيا على الرياضية و الأولى HD | سبور

نهائي المغرب ونيجيريا سيبث فضائيا على الرياضية و الأولى HD

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..وزير الرياضة.. المغرب يطمح إلى تنظيم كأس العالم 2026 | بــووز
منذ 1 دقيقة

بالفيديو..وزير الرياضة.. المغرب يطمح إلى تنظيم كأس العالم 2026

جد مؤثر..بكاء و صراخ في جنازة مول الدلاحة بمسقط رأسه ببركان | خارج البلاطو

جد مؤثر..بكاء و صراخ في جنازة ''مول الدلاحة'' بمسقط رأسه ببركان

عادل الميلودي يكشف كل شيئ في حوار مثير: نعست فالزنقة و المحطات بعدما ماتت الوالدة و دابا البنات كايتحرشو بيا ماشي أنا/ مزال كانكمي الحشيش/ وردا على الوزيرة ديال 20 درهم.. المغاربة فقراء و من حق الراجل يْضرب مرتو | خارج البلاطو

عادل الميلودي يكشف كل شيئ في حوار مثير: نعست فالزنقة و المحطات بعدما ماتت الوالدة و دابا البنات كايتحرشو بيا ماشي أنا/ مزال كانكمي الحشيش/ وردا على الوزيرة ديال 20 درهم.. المغاربة فقراء و من حق الراجل يْضرب مرتو

البنك المغربي للتجارة الخارجية لافريقيا يناقش بمراكش المستجدات المتعلقة بنظام سعر الصرف المرن | مال و أعمال

البنك المغربي للتجارة الخارجية لافريقيا يناقش بمراكش المستجدات المتعلقة بنظام سعر الصرف المرن

﻿

آخر المستجدات

خطة المعارَضة المصرية لمواجهة انتخابات الرئاسة .. عصيان مدني وتحالف في وجه السيسي.. | دولي
منذ 31 دقيقة

خطة المعارَضة المصرية لمواجهة انتخابات الرئاسة .. عصيان مدني وتحالف في وجه السيسي..

داعية إسلامية تثير ضجة بسبب نصيحتها للنساء بتقبيل أقدام أزواجهن | منوعات

داعية إسلامية تثير ضجة بسبب نصيحتها للنساء بتقبيل أقدام أزواجهن

صادم وبالفيديو..زوج وزوجة بالقنيطرة دارو ليهم السحور والشعوذة في تصاور ديال العرس | بووز

صادم وبالفيديو..زوج وزوجة بالقنيطرة دارو ليهم السحور والشعوذة في تصاور ديال العرس

بالفيديو | الفنانة سعيدة شرف غادي تغدى مع واحد من متابعيها.. لكن هادي هي شروطها ! | ثقافة و فنون

بالفيديو | الفنانة سعيدة شرف غادي تغدى مع واحد من متابعيها.. لكن هادي هي شروطها !

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.