 جريمة بشعة تهز الصخيرات..شاب تقتل في جلسة خمرية وهزوه في التريبورتور ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطة المعارَضة المصرية لمواجهة انتخابات الرئاسة .. عصيان مدني وتحالف في وجه السيسي.. | دولي

خطة المعارَضة المصرية لمواجهة انتخابات الرئاسة .. عصيان مدني وتحالف في وجه السيسي..

داعية إسلامية تثير ضجة بسبب نصيحتها للنساء بتقبيل أقدام أزواجهن | منوعات

داعية إسلامية تثير ضجة بسبب نصيحتها للنساء بتقبيل أقدام أزواجهن

صادم وبالفيديو..زوج وزوجة بالقنيطرة دارو ليهم السحور والشعوذة في تصاور ديال العرس | بووز

صادم وبالفيديو..زوج وزوجة بالقنيطرة دارو ليهم السحور والشعوذة في تصاور ديال العرس

بالفيديو | الفنانة سعيدة شرف غادي تغدى مع واحد من متابعيها.. لكن هادي هي شروطها ! | ثقافة و فنون

بالفيديو | الفنانة سعيدة شرف غادي تغدى مع واحد من متابعيها.. لكن هادي هي شروطها !

انفــــراد..عروسة طاحت من فوق العمارية فكازا وداوها كومة نهار عرسها وهاشنو دار العريس | حوادث و حقوق

انفــــراد..عروسة طاحت من فوق العمارية فكازا وداوها كومة نهار عرسها وهاشنو دار العريس

مثير..مغربي شهير في قلب فضيحة جنسية مع نجمة عالمية | دولي

مثير..مغربي شهير في قلب فضيحة جنسية مع نجمة عالمية

شاهد بالفيديو .. عبد الرزاق حمد الله يسجل هدفه الـ 12 بطريقة رائعة في الدوري القطري | بووز

شاهد بالفيديو .. عبد الرزاق حمد الله يسجل هدفه الـ 12 بطريقة رائعة في الدوري القطري

فيديو : تقرير بي إن سبورت.. لجنة تفتيشية للفيفا تنهي زيارتها لبعض ملاعب مونديال روسيا 2018 | بووز

فيديو : تقرير بي إن سبورت.. لجنة تفتيشية للفيفا تنهي زيارتها لبعض ملاعب مونديال روسيا 2018

بالفيديو..مغربي واخا معندوش الوراق وحارك كتموت عليه فتاة فرنسية | بووز

بالفيديو..مغربي واخا معندوش الوراق وحارك كتموت عليه فتاة فرنسية

كيف تكون غنيا في المغرب بـ20 درهم فقط!!

جريمة بشعة تهز الصخيرات..شاب تقتل في جلسة خمرية وهزوه في التريبورتور

بتاريــخ : 2 فبراير 2018 / 12:40 جريمة بشعة تهز الصخيرات..شاب تقتل في جلسة خمرية وهزوه في التريبورتور | حوادث و حقوق
جريمة بشعة تهز الصخيرات..شاب تقتل في جلسة خمرية وهزوه في التريبورتور
اهتز دوار عين الروز بالصخيرات، في الساعات الأولى من يومه الجمعة، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب تلقى طعنات وجهها له صديقه خلال جلسة خمرية.

"شوف تيفي"

اهتز دوار عين الروز بالصخيرات، في الساعات الأولى من يومه الجمعة، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب تلقى طعنات وجهها له صديقه خلال جلسة خمرية.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" في كشفه عن تفاصيل هذه الجريمة، أن الضحية المسمى "س.د"، كان في جلسة خمرية رفقة ثلاثة أصدقاء، تلقى طعنات على يد أحدهم بواسطة السلاح الأبيض عقب وقوع خلاف بينهم، مشيرا إلى أن الأصدقاء الثلاثة ومباشرة بعد مقتل الضحية، عمدوا إلى نقله إلى سيدي لحسن بتمارة.

وأكد المصدر ذاته أن مصالح الدرك الملكي وفور علمها بالواقعة، تمكنت من إيقاف الأصدقاء الثلاثة، وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذه الجريمة.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي جلسة خمرية الضحية الدرك الملكي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

انفــــراد..عروسة طاحت من فوق العمارية فكازا وداوها كومة نهار عرسها وهاشنو دار العريس | حوادث و حقوق

انفــــراد..عروسة طاحت من فوق العمارية فكازا وداوها كومة نهار عرسها وهاشنو دار العريس

عاجل وبالفيديو.. حريق مهول داخل ملعب بمدينة العيون | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. حريق مهول داخل ملعب بمدينة العيون

عاجل.. قبل صلاة الجمعة: شاب مات وسط الملعب خلال مباراةٍ لكرة القدم بتطوان | حوادث و حقوق

عاجل.. قبل صلاة الجمعة: شاب مات وسط الملعب خلال مباراةٍ لكرة القدم بتطوان

قانونيا.. هاشحال غادي دوز الطالبة اللي قتلات شاب بطوموبيلتها فسلا ديال الحبس | حوادث و حقوق

قانونيا.. هاشحال غادي دوز الطالبة اللي قتلات شاب بطوموبيلتها فسلا ديال الحبس

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..وزير الرياضة.. المغرب يطمح إلى تنظيم كأس العالم 2026 | بــووز
منذ 1 دقيقة

بالفيديو..وزير الرياضة.. المغرب يطمح إلى تنظيم كأس العالم 2026

جد مؤثر..بكاء و صراخ في جنازة مول الدلاحة بمسقط رأسه ببركان | خارج البلاطو

جد مؤثر..بكاء و صراخ في جنازة ''مول الدلاحة'' بمسقط رأسه ببركان

عادل الميلودي يكشف كل شيئ في حوار مثير: نعست فالزنقة و المحطات بعدما ماتت الوالدة و دابا البنات كايتحرشو بيا ماشي أنا/ مزال كانكمي الحشيش/ وردا على الوزيرة ديال 20 درهم.. المغاربة فقراء و من حق الراجل يْضرب مرتو | خارج البلاطو

عادل الميلودي يكشف كل شيئ في حوار مثير: نعست فالزنقة و المحطات بعدما ماتت الوالدة و دابا البنات كايتحرشو بيا ماشي أنا/ مزال كانكمي الحشيش/ وردا على الوزيرة ديال 20 درهم.. المغاربة فقراء و من حق الراجل يْضرب مرتو

البنك المغربي للتجارة الخارجية لافريقيا يناقش بمراكش المستجدات المتعلقة بنظام سعر الصرف المرن | مال و أعمال

البنك المغربي للتجارة الخارجية لافريقيا يناقش بمراكش المستجدات المتعلقة بنظام سعر الصرف المرن

﻿

آخر المستجدات

خطة المعارَضة المصرية لمواجهة انتخابات الرئاسة .. عصيان مدني وتحالف في وجه السيسي.. | دولي
منذ 31 دقيقة

خطة المعارَضة المصرية لمواجهة انتخابات الرئاسة .. عصيان مدني وتحالف في وجه السيسي..

داعية إسلامية تثير ضجة بسبب نصيحتها للنساء بتقبيل أقدام أزواجهن | منوعات

داعية إسلامية تثير ضجة بسبب نصيحتها للنساء بتقبيل أقدام أزواجهن

صادم وبالفيديو..زوج وزوجة بالقنيطرة دارو ليهم السحور والشعوذة في تصاور ديال العرس | بووز

صادم وبالفيديو..زوج وزوجة بالقنيطرة دارو ليهم السحور والشعوذة في تصاور ديال العرس

بالفيديو | الفنانة سعيدة شرف غادي تغدى مع واحد من متابعيها.. لكن هادي هي شروطها ! | ثقافة و فنون

بالفيديو | الفنانة سعيدة شرف غادي تغدى مع واحد من متابعيها.. لكن هادي هي شروطها !

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.