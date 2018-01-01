جريمة بشعة تهز الصخيرات..شاب تقتل في جلسة خمرية وهزوه في التريبورتور ﻿

اهتز دوار عين الروز بالصخيرات، في الساعات الأولى من يومه الجمعة، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب تلقى طعنات وجهها له صديقه خلال جلسة خمرية.

"شوف تيفي"

اهتز دوار عين الروز بالصخيرات، في الساعات الأولى من يومه الجمعة، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب تلقى طعنات وجهها له صديقه خلال جلسة خمرية.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" في كشفه عن تفاصيل هذه الجريمة، أن الضحية المسمى "س.د"، كان في جلسة خمرية رفقة ثلاثة أصدقاء، تلقى طعنات على يد أحدهم بواسطة السلاح الأبيض عقب وقوع خلاف بينهم، مشيرا إلى أن الأصدقاء الثلاثة ومباشرة بعد مقتل الضحية، عمدوا إلى نقله إلى سيدي لحسن بتمارة.

وأكد المصدر ذاته أن مصالح الدرك الملكي وفور علمها بالواقعة، تمكنت من إيقاف الأصدقاء الثلاثة، وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذه الجريمة.