 حصري وبالفيديو..أسواق نموذجية تخسروا عليها الملايْن تحولت لأماكن مهجورة بسيدي سليمان ﻿
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حصري وبالفيديو..أسواق نموذجية تخسروا عليها الملايْن تحولت لأماكن مهجورة بسيدي سليمان

بتاريــخ : 2 فبراير 2018 / 12:33 حصري وبالفيديو..أسواق نموذجية تخسروا عليها الملايْن تحولت لأماكن مهجورة بسيدي سليمان | مجتمع
حصري وبالفيديو..أسواق نموذجية تخسروا عليها الملايْن تحولت لأماكن مهجورة بسيدي سليمان
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر حقوقي أن العديد من الأسواق النموذجية التي تم تشييدها بمدينة سيدي سليمان، تحولت مؤخرا لأماكن مهجورة تم تخريبها، عقب سنوات من ظهورها دون أن يستفيد منها الباعة المتجولون.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر حقوقي أن العديد من الأسواق النموذجية التي تم تشييدها بمدينة سيدي سليمان، تحولت مؤخرا لأماكن مهجورة تم تخريبها، عقب سنوات من ظهورها دون أن يستفيد منها الباعة المتجولون.

وأوضح جلال كني مندوب جهة الرباط سلا القنيطرة للشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام لـ ''شوف تيفي'' بأن الشبكة تستنكر وبشدة تبذير المال العام في مجموعة من المشاريع المبرمجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي لم يكتب لها أن ترى النور بعد.

وأكد كني بأن الشبكة راسلت مجموعة من الجهات كالمجلس الأعلى للحسابات ووزير الداخلية ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل اقليم سيدي سليمان من أجل فتح تحقيق في هاته المشاريع التي وصفها بـ ''الفاشلة''، مشيرا إلى أن خير مثال على كلامه سوق الخضر والفواكه بحي أولاد مالك و سوق المغرب العربي والذي أصبح في حالة سيئة بعد سنوات من تشييده.

واستغل كني الفرصة للإشارة إلى أن الباعة المتجولين المتواجدين بـ ''جوطية حي أخريبكة'' بسيدي سليمان، نظموا خلال الأسبوع الجاري وقفات احتجاجية، طالبوا من خلالها بإيجاد حلول بديلة بعد أن تم إبعادهم من الأماكن التي كانوا يستغلونها للحصول على لقمة العيش.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سيدي سليمان المشاريع أسواق نموذجية

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