بالأرقام : هاشحال كيخسر الاتحاد الافريقي لكرة القدم ﻿

كشف طارق سراح شريك من مؤسسة ''فرح '' التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة عن ميزانية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

شوف سبور

كشف طارق سراح شريك من مؤسسة ''فرح '' التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة عن ميزانية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأفاد سراح أن الاتحاد تمكن من تحقيق كل الوعود التي قطعتها اللجنة التنفيدية رغم الصعاب التي واجهتها منذ انتخابها.

وأكد ذات المتدخل خلال فعاليات الجمع العام، أن عائدات المسابقات بلغت 86 مليون دولار في حين أن المصاريف وصلت ل 67 مليون دولار الشيء الذي مكن وساعد في اتخاد قرارات جريئة تتعلقة برفع من النفقات المالية بخصوص باقي المسابقات الإفريقية خاصة كأس أمم أفريقيا المقبلة التي ارتفعت ميزانيتها نتيجة لارتفاع مداخيل الاتحاد.

وأفاد الاتحاد أن ارتفاع المداخيل انعكس ايجابيا على جوائز الفرق واللاعبين خلال مشاركتهم في البطولات القارية.