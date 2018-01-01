رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يُؤكد أن المغرب قادر على تنظيم كأس العالم 2026 ﻿

أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن المغرب يملك كافة الحظوظ و المؤهلات لتنظيم نهائيات كأس العالم 2026 ، على حساب ملف اتحادات أمريكا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا

"شوف سبور"

أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن المغرب يملك كافة الحظوظ و المؤهلات لتنظيم نهائيات كأس العالم 2026 ، على حساب ملف اتحادات أمريكا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، على هامش حضوره للجمعية العمومية الـ40 للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، " أن المغرب مؤهل بما يملكه من بنية أساسية لاستضافة كأس العالم.. ليس فقط لامتلاكه ملاعب عالية المستوى، بل أيضا لوجود الفنادق والطرق والمطارات الملائمة".

وأوضح إنفانتينو إن الاتحاد الذي يرأسه وضع شروطا يجب احترامها لتنظيم نهائيات كأس العالم مبرزا أن الحسم سيكون بالتصويت من طرف الاتحادات الكروية الـ211، عوض تصويت أعضاء المكتب التنفيدي، كما كان في السابق.