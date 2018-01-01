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رحلات فضائية مقابل 100 مليون دولار

بتاريــخ : 2 فبراير 2018 / 12:09 رحلات فضائية مقابل 100 مليون دولار | منوعات
رحلات فضائية مقابل 100 مليون دولار
لكل الراغبين في رحلات تجوال فضائية، عرضت شركة ''إينيرجيا'' الروسية لشؤون الفضاء، هذا الأسبوع توفير رحلات فضائية على متن مركبتها ''نيم-2'' التي ستتسع لستة ركاب، وتتوفر على حمامين اثنين، ومزودة بخدمة

شوف تيفي


لكل الراغبين في رحلات تجوال فضائية، عرضت شركة ''إينيرجيا'' الروسية لشؤون الفضاء، هذا الأسبوع توفير رحلات فضائية على متن مركبتها ''نيم-2'' التي ستتسع لستة ركاب، وتتوفر على حمامين اثنين، ومزودة بخدمة الإنترنت.

وأكد موقع سكاي نيوز نقلا عن صحيفة « غارديان »، أن روسيا ترغب بإرسال سياح إلى المحطة الدولية الفضائية، مقابل رسوم مرتفعة قد تصل لـ100 مليون دولار للشخص الواحد.

وفي هذا الصدد، قال سولنتسيف إن تكلفة رحلة مماثلة قد تبلغ حوالي 100 مليون دولار، وسيكون باستطاعة السائح التقاط صور وفيديو من الفضاء وذلك لمدة 10 أيام.

‫شوف تيفي

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