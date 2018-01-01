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قانونيا.. هاشحال غادي دوز الطالبة اللي قتلات شاب بطوموبيلتها فسلا ديال الحبس

بتاريــخ : 2 فبراير 2018 / 11:28 قانونيا.. هاشحال غادي دوز الطالبة اللي قتلات شاب بطوموبيلتها فسلا ديال الحبس | حوادث و حقوق
قانونيا.. هاشحال غادي دوز الطالبة اللي قتلات شاب بطوموبيلتها فسلا ديال الحبس
في جديد قضية الطالبة التي دهست شابا و أردته قتيلا بسلا، كشفت الأستاذة مريم السعاتي محامية بهيئة الدارالبيضاء، في تصريح لشوف تيفي، من الناحية القانونية،أنه إذا ثبت أن الطالبة طاردت الشاب و قتلته

شـــوف تيفي:

 

في جديد قضية الطالبة التي دهست شابا و أردته قتيلا بسلا، كشفت الأستاذة مريم السعاتي محامية بهيئة الدارالبيضاء، في تصريح لشوف تيفي، من الناحية القانونية،أنه إذا ثبت أن الطالبة طاردت الشاب و قتلته بسيارتها سيكون مصيرها المتابعة بتهمة الضرب و الجرح المفضي إلى الموت.

و قالت المحامية إن العقوبة التي من المفروض أن تواجهها الطالبة الجامعية ستكون مشددة لأنه فعل جرمي وتتراوح مدة الحبسية بين 5 و عشر سنوات.

و قد قررت المحكمة الابتدائية بمدينة سلا يوم أمس الخميس، متابعة الطالبة و قريب الشاب الذي توفي في حالة سراح.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب حالة سراح

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