قانونيا.. هاشحال غادي دوز الطالبة اللي قتلات شاب بطوموبيلتها فسلا ديال الحبس ﻿

في جديد قضية الطالبة التي دهست شابا و أردته قتيلا بسلا، كشفت الأستاذة مريم السعاتي محامية بهيئة الدارالبيضاء، في تصريح لشوف تيفي، من الناحية القانونية،أنه إذا ثبت أن الطالبة طاردت الشاب و قتلته

شـــوف تيفي:

في جديد قضية الطالبة التي دهست شابا و أردته قتيلا بسلا، كشفت الأستاذة مريم السعاتي محامية بهيئة الدارالبيضاء، في تصريح لشوف تيفي، من الناحية القانونية،أنه إذا ثبت أن الطالبة طاردت الشاب و قتلته بسيارتها سيكون مصيرها المتابعة بتهمة الضرب و الجرح المفضي إلى الموت.

و قالت المحامية إن العقوبة التي من المفروض أن تواجهها الطالبة الجامعية ستكون مشددة لأنه فعل جرمي وتتراوح مدة الحبسية بين 5 و عشر سنوات.

و قد قررت المحكمة الابتدائية بمدينة سلا يوم أمس الخميس، متابعة الطالبة و قريب الشاب الذي توفي في حالة سراح.