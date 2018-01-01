رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم يمنح 100 مليون دولار للاتحادات الافريقية ويشيد بتنظيم المغرب لمنافسات الشان ﻿

قال أحمد الملغاشي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم إن اللجنة التنفيدية قررت منح 100 مليون دولار لكل الاتحادات المنضوية تحت لواء المنظومة الافريقية، لاعادة توزيع وصياغة أشكال المسابقات وتنظيمها.

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قال أحمد الملغاشي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم إن اللجنة التنفيدية قررت منح 100 مليون دولار لكل الاتحادات المنضوية تحت لواء المنظومة الافريقية، لاعادة توزيع وصياغة أشكال المسابقات وتنظيمها.

وأوضح الملغاشي أن إفريقيا تعيش على نجاح حدث إفريقي بكل المستويات بحيث لم يشهد كأس أمم أفريقيا للمحليين أية مشاكل تنظيمية أو لوجيستيكية ويبقى المغرب مثال حي وقدوة لباقي الدول الأخرى.

وأوضح رئيس الاتحاد، أن المكتب التنفيدي قرر بصفة نهائية تغيير توقيت المسابقات الإفريقية ورخص المدربين المحترفين بتنسيق مع أبرز الأطر العالمية.

وأكد رئيس الاتحاد على ضرورة منح معدات وتجهيزات تقنية متطورة لكل المنتخبات المؤهلة لكاس العالم 2018 مع إضافة عدد الموظفين داخل الاتحاد من بينهم محمد عمر الكاتب العام الرئيسي.

وعبر الملغاشي خلال الجمع العام، عن سعادته لحضور كافة أعضاء أول جمع عام له منذ بعد توليه شؤون الاتحاد موجها شكرا خاصا للمملكة المغربية ملكا شعبا.

وتمنى الملغاشي أن يكون الجمع فرصة للتعاون لتحقيق كل الأنشطة التابعة للمنظمة الافريقية وانجاح كل الوعود التي قطعها الإتحاد خلال المناظرة الافريقية موضحا أنه وجد في المغرب الإيقاع المثالي لإنجاح كل المشاريع الرياضية.