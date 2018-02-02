بالصور.. بعد سيارة "بوكاتي": وصول سيارة فاخرة أخرى إلى ميناء الدار البيضاء ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور، لسيارة فاخرة، وصلت خلال الأسبوع الجاري إلى ميناء مدينة الدار البيضاء.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور، لسيارة فاخرة، وصلت خلال الأسبوع الجاري إلى ميناء مدينة الدار البيضاء.

وحسب الصور فإن السيارة الفاخرة تحمل ترقيما خاصا بإحدى الدول الأوروبية، وفد تفاعل معها العشرات من النشطاء الذين أوضحوا بأنها من نوع " 2017 McLaren P1 LM ".

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، تداولت سابقا مجموعة من الصور الخاصة بسيارة "بوكاتي" الفاخرة والتي قيل إنها وصلت لمطار محمد الخامس وتعود ملكيتها لأحد أغنياء منطقة الفقيه بنصالح.