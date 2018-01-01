مثير و بالفيديو.. هاذو هما الوزراء ديال بصح: وزير قدم استقالته بعدما تأخر على البرلمان 5 دقائق ﻿

قدم الوزير البريطاني، اللورد مايكل بيتس، استقالته، خلال الأسبوع الجاري، بسبب تأخره عن حضور مجلس اللوردات خمس دقائق فقط، حيث رفض التراجع عنها أمام طلبات أعضاء المجلس.

"شوف تيفي"

قدم الوزير البريطاني، اللورد مايكل بيتس، استقالته، خلال الأسبوع الجاري، بسبب تأخره عن حضور مجلس اللوردات خمس دقائق فقط، حيث رفض التراجع عنها أمام طلبات أعضاء المجلس.

وحسب ما كشفت عنه وكالة "سبوتينك" الروسية فقد ناقش مجلس اللوردات خلال الخمس دقائق التى غاب فيها الوزير البريطانى، سؤالا موجها له، وفور حضوره طلب الحديث معتذرا عن تأخره قائلا: "إننى ‏أشعر بالعار لأننى لم أكن موجودًا لأجيب على السؤال، ولهذا أعلن استقالتي الفورية".

وأشارت الوكالة الروسية أن بيتس وزير للدولة في وزارة التنمية الدولية، غادر الجلسة، بالرغم من مطالبته من طرف أعضاء المجلس بالعودة والتراجع عن استقالته، إلا أنه رفض وأصر على الانصراف.