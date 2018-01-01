المرابط يكشف المستور..مسؤول على إحدى الجامعات قدم دكتوراه فخرية لسيدة في الحركة الشعبية واليوم عين هذا الشخص وزيرا للتعليم باسم الحزب '' راه حشومة هادشي'' ﻿

في حوار لمحمد المرابط قيادي سابق في الحركة الشعبية ووزير أسبق في البيئة مع أسبوعية ''المشعل'' طرح عليه سؤال عن الطريقة المتبعة في اختيار المرشحين باسم الحركة الشعبية للاستوزار، فأجاب ''لا أعرف

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في حوار لمحمد المرابط قيادي سابق في الحركة الشعبية ووزير أسبق في البيئة مع أسبوعية ''المشعل'' طرح عليه سؤال عن الطريقة المتبعة في اختيار المرشحين باسم الحركة الشعبية للاستوزار، فأجاب ''لا أعرف بالضبط كيف تمت العملية، ولكن يمكن أن نحكم على النتيجة، فمن العيب والعار أن يقال عن حزب في عمره 60 سنة أنه ليس لديه الكفاءات ''حشومة وعيب وعار'' والحزب غني بالكفاءات، هذا في الواقع لا يساهم بتاتا في تحسين المشهد السياسي ببلادنا، ولا يسهم في الرفع من تأطير وانخراط المواطنين والشباب والأطر في العمل السياسي. وعمن يتحمل المسؤولية قال المرابط ''الهيئة الحزبية مسؤولة بكاملها، ويمكن أن أقول لكم أن شخصا قدّم قبل سنة عندما كان مسؤولا على إحدى الجامعات دكتوراه فخرية لسيدة في الحركة الشعبية، واليوم عين هذا الشخص وزيرا للتعليم باسم الحزب '' راه حشومة هادشي''. حسب تعبير المرابط.