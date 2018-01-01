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بتاريــخ : 2 فبراير 2018 / 09:57 هذا مصير سيدة حاولت تقديم رشوة لشرطي بمراكش | حوادث و حقوق
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فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الخميس، وذلك لتحديد ظروف وملابسات إقدام سيدة تبلغ من العمر 51 سنة، على محاولة إرشاء عميد

"شوف تيفي"+"و م ع"

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الخميس، وذلك لتحديد ظروف وملابسات إقدام سيدة تبلغ من العمر 51 سنة، على محاولة إرشاء عميد شرطة رئيس دائرة أمنية بنفس المدينة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه، وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد حاولت المشتبه فيها منح عميد الشرطة مبلغ 1000 درهم على سبيل الرشوة، وذلك مقابل إنجاز مسطرة قضائية في صالحها في إطار قضية تتعلق بسوء الجوار والعنف، وهو ما استوجب توقيفها وإخضاعها لبحث قضائي.

وقد تم - حسب البلاغ- الاحتفاظ بالمشتبه فيها رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية، وذلك لتحديد كافة الظروف المحيطة بهذه الواقعة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الرشوة العنف الجوار مراكش الشرطة القضائية

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