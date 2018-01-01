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انتحار ابن الرئيس الكوبي بسبب إصابته باكتئاب

بتاريــخ : 2 فبراير 2018 / 09:25 انتحار ابن الرئيس الكوبي بسبب إصابته باكتئاب | دولي
انتحار ابن الرئيس الكوبي بسبب إصابته باكتئاب
قام الإبن البكر للرئيس الكوبي السابق فيدل كاسترو أمس الخميس، بالانتحار، بسبب معاناته من الاكتئاب، وذلك حسب ما كشف عنه موقع قناة ''سكاي نيوز''.

"شوف تيفي"

 

قام الإبن البكر للرئيس الكوبي السابق فيدل كاسترو أمس الخميس، بالانتحار، بسبب معاناته من الاكتئاب، وذلك حسب ما كشف عنه موقع قناة "سكاي نيوز".

وأوضح الموقع أن الراحل كان دكتور في العلوم وكان يعاني من اكتئاب شديد وقد رحل عن عمر يناهز 68 عاما، مشيرا إلى أن صحيفة غرانما الحكومية، قالت إن "فيدل كاسترو دياز-بالار الذي كان يتعالج على أيدي مجموعة من الأطباء على مدى أشهر عديدة بسبب إصابته باكتئاب شديد لكنه انتحر".

وأكد المصدر ذاته أن كاسترو جونيور، والمعروف أيضا باسم "فيديليتو"بسبب الشبه الكبير بينه وبين والده، أُدخل المستشفى في البداية للعلاج من الاكتئاب ثم واصل العلاج خارجها.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي فيدل كاسترو الرئيس الكوبي

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